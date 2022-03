Megérinteni tilos! - A digitalizációé a jövő a szállodaiparban is

A szállodáknak, kaszinóknak és üdülőhelyeknek érintésmentes mobil vendégkapcsolatokat kínáló Zaplox nevű korszerű vállalkozás szintén részt vett a The Independent Hotel Show Amsterdam e heti rendezvényén. Amelynek fő témája, hogy miként alkalmazzák a butik- és luxusszállodai szegmensben a digitális vendégkapcsolati megoldásokat. Ezek lehetővé teszik az érintés nélküli be-és kijelentkezés, a mobilkulcsok, a digitális szállodai információk, a vendégkommunikációs tudnivalók, és még sok más fontos infóhoz való jutás kényelmét és szabadságát.

A Zaplox érintésmentes vendégmegoldásaiból álló portfoliójának célja, hogy támogassa a szállodatulajdonosok mindennapi munkáját, egyben azt, hogy gördülékenyebb és emlékezetesebb élményt nyújtsanak a vendégeknek. Ellentétben a hagyományos be- és kijelentkezési folyamattal, ahol a vendégeknek sorban kell állniuk a portán, hogy a személyzet valamelyik tagja segítse őket a be- és kijelentkezésben, vagy éppen a számla kifizetésében, a múlté. A turisták időt takarítanak meg azzal, hogy mindezt akár a saját mobiltelefonjukon is intézhetik. Minderre a vendég appokat tölthet fel, vagy egy önkiszolgáló kioszkot használhatnak a hallban. Így kevesebb időt kell sorbanállással tölteniük, ehelyett a szálloda által kínált egyedi élményeket élvezhetik, persze jó pénzért - a szisztéma tehát igen jövedelmező a létesítmény számára is.

A Guest App segítségével a vendégek hozzáférhetnek egy mobilkulcshoz, amely illik mind a vendégszobához, mind a szálloda egyéb szolgáltatásaihoz, például az edzőteremhez vagy a gyógyfürdőhöz.

A mobilkulcs illik mind a vendégszobához, mind a szálloda egyéb szolgáltatásaihoz. Fotó: Depositphotos A mobilkulcs illik mind a vendégszobához, mind a szálloda egyéb szolgáltatásaihoz. Fotó: Depositphotos

Ezen kívül a vendégek különféle szolgáltatást rendelhetnek, beszélhetnek a recepcióval, tudakozódhatnak a speciális ajánlatokról és promóciókról, illetve digitálisan megtekinthetik a szállodai információkat a hét minden napján, 24 órában az alkalmazáson keresztül - amellett persze, hogy ezt eddig is többnyire megtekinthették az internet segítségével. A szállodatulajdonos számára ez a letölthető alkalmazás új lehetőségeket kínál a kiegészítő szolgáltatások és a jövőbeni foglalások növelésére.

Üzemeltetési szempontból a lobbiban található önkiszolgáló kioszk forradalmasítja a szállodai személyzet napi munkáját, akik így most több időt fordíthatnak a szokásosnál nagyobb vendégélmény megteremtésére – állítják e módszer hívei. (Amellett persze, hogy csökkentik így az alkalmazottak számát, ami jelentős bérmegtakarítást jelent a szállodáknak.)

A szállodai szisztéma kidolgozói ezt persze másképpen látják: „Különleges érzés, hogy végre újra találkozhatok az iparággal, és érezhetem azt a pulzust és izgalmat, amit a szállodatulajdonosok most tapasztalnak. Az Independent Hotel Show nagyszerű esemény a független üzemeltetőkkel való találkozásra, akik igyekeznek kiváló élményt nyújtani ezzel a kis plusszal” – mondja Even Frydenberg, a Zaplox vezérigazgatója. „A digitális módszer mára a kínálat központi elemévé vált, ami azt jelenti, hogy a vendégek több lehetőséget kapnak arra, hogy megválaszthassák, mikor és hogyan kívánnak személyesen kapcsolatba lépni a személyzettel. A szálloda így az ügyfélszolgálat legfontosabb értéknövelő részleteire tudja helyezni a hangsúlyt, és ezekre összpontosíthat” – teszi hozzá.

A világ vezető luxus- és butikszállodái már felvették a kapcsolatot a Zaplox-szal, mely az érintésmentes mobil vendégút és a kulcsfontosságú mobilszolgáltatások kiemelkedő piaci innovátora e globális iparágban. Karrierjük a Coviddal párhuzamosan ívelt felfelé.

A cég elsősorban Európában és Észak-Amerikában működik, és kulcsrakész platformot kínál a vendégek szállodai tartózkodásának lebonyolítására, a be- és kijelentkezési folyamat javítására, valamint a szobák mobilkulcsainak közvetlen kiosztására. Meggyőződésük, hogy a digitalizációé a jövő, mert így időt és költségeket takarítanak meg a partnerek, és ma már mindenki zsebében ott az okostelefon.

A be- és kicsekkolásnál való sorbanállás már a múlté. Fotó: Zaplox A be- és kicsekkolásnál való sorbanállás már a múlté. Fotó: Zaplox

A szállodaipar és a vendéglátás nemzetközi szakértői szerint a vendéglátás a technológiai fejlődés terén többet ért el, mint az elmúlt tíz évben együttvéve, attól függetlenül, hogy az a Covidnak tudható-e be vagy sem. Nagyon gyorsan egy új korszakba léptünk, számos turisztikai és vendéglátó helyen a szolgáltatásokat ma már digitális eszközökkel teljesítik, mindez a mobileszközök térhódítását jelzi.

A fogyasztók is vevők erre, hiszen az utóbbi időkben megszokták, hogy az ajánlatok „bárhol és bármikor elérhetők legyenek” , amit sem az idő, sem a helyszín nem korlátoz.

A dolog persze nem most kezdődött. Hanem amikor robot köszöntött a portán, amikor kártyát kaptunk kulcs helyett, amikor nem kellett kitölteni értelmetlen és időpazarló módon bejelentési fecniket – és amikor megszoktuk, hogy a környék látnivalóira és közlekedési tudnivalóira, akár tetszik, akár nem, a mobiltelefonunkat kell használnunk. Az élőmunka, a személyes kapcsolat vált mára a legnagyobb luxussá.