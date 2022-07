Mire figyeljünk, ha repülőútra indulunk a járattörlések és késések nyarán?

A New York Timesnak nyilatkozó légiutas-kísérő arról számolt be, hogy hetente több ezer járattörlés és késés történik, és egyelőre nem látszik enyhülés a láthatáron. Mint mondta, sok olyan embert látott, akik olyan fontos dolgokról maradtak le, mint esküvők, körutazások, nemzetközi járatok, sőt, még temetések. Mik azok a tippek tehát, amelyek segíthetnek elkerülni a repülülőutak során felmerülő felesleges problémákat?

Ha hajóútra vagy körutazásra indulnánk…

Egyre népszerűbbek az óceán- és tengerjárós hajóutak, ám ezek Magyarországról szinte csak repülővel érhetőek el, így itt is érdemes időben érkezni: már egy nappal korábban. A légiutas-kísérő azt javasolja, hogyha tehetjük, inkább foglaljunk szállást az indulási helyen egy napra, ezzel is biztosítva, hogy egy hirtelen járattörlés nem kavar be és teszi tönkre a nyaralási terveinket.

Repüljünk közvetlenül!

Így ha késik a gép, nem kell amiatt aggódnunk, hogy elérjük-e a következő járatot. Persze előfordulhat, hogy az átszállás elkerülhetetlen, vagy a közvetlen járat túlságosan költséges, ebben az esetben viszont az esetleges késeseket is belekalkulálva hagyjunk magunknak legalább három órát a repülők közt.

Mostanában gyakoriak a késések, de ha erre odafigyelünk, megkímélhetünk magunknak némi fejfájást. Fotó: Pixabay Mostanában gyakoriak a késések, de ha erre odafigyelünk, megkímélhetünk magunknak némi fejfájást. Fotó: Pixabay

Repüljünk minél korábban!

A nap első járatait ritkán törlik. A repülők személyzete jellemzően csak később éri el szolgálati idejének végét, és a forgalmas repülőtereken is később növekszik meg a forgalom, ráadásul ha a hajnali járatunkat mégis törlik, sokkal jobbak az esélyeink arra, hogy esetleg még a napon belül találjunk jó alternatívát. Ezek az előnyök pedig egyértelműen ellensúlyozzák azt a kisebb kellemetlenséget, hogy adott esetben akár hajnali 3-kor kell kelnünk a korai repülés miatt.

Töltsük le a légitársaság alkalmazását, amellyel repülünk!

Ezek az alkalmazások értékes információkkal rendelkeznek. Amellett, hogy az ügyfélszolgálattal is sokszor könnyebb ezen keresztül a kapcsolattartás, nyomon követhetjük a táskánkat, az érkező gépeket, sőt bizonyos esetben már azelőtt megtudhatjuk, hogy egy járatot töröltek, mielőtt a személyzet egyáltalán értesülne erről. Az alkalmazás szükség esetén az új járat átfoglalásában is segíthet.

A legolcsóbb nem biztos, hogy mindenkinek a legjobb

Tombol a nyár, turisztikai csúcsidőszak van, mindenki utazni akar. Bár sokaknak csak az számít, hogy eljussanak az úticéljukra, a légiutas-kísérő azok számára, akik mindenképpen családtagjaik mellett akarnak ülni a repülőn, azt javasolja, hogy foglalják le a helyüket külön, kifizetve a felárat, ne terhelve a repülőgép személyzetét az erre vonatkozó igényekkel az egyébként is zsúfolásig tele lévő gépeken.

Egy pulóver mindig jól jön

Végül egy szakmai titok: gondolkodott már azon, hogy miért olyan hidegek a repülőgépek? Azért, mert a meleg csak ront azon utasok helyzetén, akik gyomra nehezen bírja a repülést. Mindenki jobban jár, ha senki sem használja a hányózacskókat – a fázósabb utasoknak viszont érdemes egy vékonyabb pulóvert nyáron is hozni a fedélzetre.

