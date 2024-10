Nekiment a GVH az üdülési joggal csalóknak

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az érintett hatóságok javasolták egyebek között a fogyasztók megtévesztése büntetőjogi tényállásának szigorítását, mivel azt sok esetben nehézkes alkalmazni az átverések szankcionálására. Javasolták továbbá az üdülési jogok másodlagos értékesítésének előzetes közjogi jóváhagyáshoz kötését, illetve az értékesítéshez közvetlenül nem kapcsolódó járulékos szerződések megkötésének tiltását is. A Fogyasztóvédelmi Albizottság támogatta a nemzeti versenyhatóság javaslatcsomagját, és kezdeményezte a széleskörű egyeztetést a részletes megoldás kidolgozására – tájékoztatott a GVH. (MTI)

A Gazdasági Versenyhivatal a 2023-as tevékenységét ismertető beszámolójában javaslatot tett az üdülési jogok esetében a fogyasztói jogérvényesítés megerősítésére. A hivatal 2024-ben több egyeztetést is tartott az érintett hatóságokkal, civil szervezetekkel konkrét javaslatok kidolgozásáról, a probléma hosszú távú és végleges kezeléséről.

A nemzeti versenyhatóság 2007 óta összesen 18 versenyfelügyeleti eljárást indított a kérdéses kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatára, amelyek során több mint 250 millió forint bírságot szabott ki, és több esetben rendőrségi feljelentést is tett. A GVH legutóbb 2023 augusztusában szabott ki egy 14 millió forintos bírságot a kérdéses kereskedelmi gyakorlat miatt – tájékoztattak.

A GVH kifejti: az értékesítés folyamata számos ponton megtévesztő és tisztességtelen. A fogyasztókat az értékesítők általában már előkészített szerződésekkel várják a személyes találkozásra, amelyek átolvasására nem hagynak elegendő időt. Bár az első egyeztetések során azt hangoztatják, készpénzzel fogják megvásárolni tőlük az üdülési jogot, azonban a szerződésben már egy vállalkozás által üzemeltetett vásárlási rendszerben levásárolható „kreditként” szerepel a fizetség. A fogyasztóknak ráadásul sokszor akár több százezer forintos egyszeri tételt kell megfizetniük a rendszerbe lépéshez, amelyet követően a magas költségekkel járó üdülési jog továbbra is a nevükön marad – sorolták a közleményben.

A közlemény emlékeztet arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évtizedekben számos eljárást folytatott le az üdülőhasználati jogok másodlagos értékesítésével összefüggő, megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatára. A folyamatos és aktív hatósági fellépés ellenére az átverések továbbra is jelentős veszélyt jelentenek, különösen az idősebb és anyagilag megterhelt fogyasztókra.

A versenyhatóság ismerteti: a probléma kezelésére széleskörű egyeztetést kezdeményezett az érintett szervezetekkel. Az egyeztetés keretében a felek több lehetséges megoldási javaslatot is kidolgoztak a jogalkotó számára, amelyeket az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Fogyasztóvédelmi Albizottságában kedden vitattak meg.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!