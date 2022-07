Rókusfalvy Pál bormarketingért felelős kormánybiztos lett

Rókusfalvy Pál lett a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, jelent meg a Magyar Közlönyben. Neki kell kidolgoznia a 2023–2026-os időszak Nemzeti Bormarketing Stratégiáját, előkészítenie a végrehajtását.

Ennek keretében

felügyeli a szükséges piackutatások, elemzések elkészítését,

koordinálja a nemzeti forrásból megvalósuló bormarketing tevékenységeket,

irányítja a stratégia részét képező bormarketing programok végrehajtását,

felügyeli a Magyar Bor (Wines of Hungary) mint közös márka használatát, elősegíti annak erősítését,

közreműködik a közösségi bormarketinghez kapcsolódó, állami források biztosítását szolgáló döntések előkészítésében és végrehajtásában,

közreműködik a közösségi bormarketinget érintő kormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásában,

eredetvédelmi javaslatokat fogalmaz meg az ágazati szereplők részére.

A kormánybiztos együttműködik

a turizmusért felelős miniszterrel és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel,

az agrárminiszterrel és az Agrármarketing Centrummal,

a külgazdaságért felelős miniszterrel és a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel.

Tevékenységét Orbán Viktor a Miniszterelnökséget vezető miniszteren keresztül irányítja, a kormánybiztos Gulyás Gergelynek számol be munkájáról, amit egy ötfős titkárság segít.

Rókusfalvy Pál tevékenysége ellátásáért a miniszterelnök által meghatározott mértékű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.

Rókusfalvy a '90-es években volt sikeres rádiós műsorvezető, tévézett is, később Etyeken alapított borászatot, régóta foglalkozik bormarketinggel is. A Fideszbe 2003-ban lépett be.