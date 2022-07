Rókusfalvy Pál cégeihez közpénzmilliárdok folytak az utóbbi években

Kedd reggelre virradóra nevezték ki Rókusfalvy Pál, volt rádiós és tévés műsorvezetőt nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztossá. Az átlátszó összeszedte, hogy Rókusfalvynak eddig mennyi nyeresége volt cégeiből, cikkükből kiderül, hogy a kormánybiztos jelenleg 9 cégben érdekelt.

Ezek közül a leginkább kiemelkedő a Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft., amely az elmúlt öt évben – 599 millió és 2,3 milliárd forint közötti árbevétel mellett –Közbeszerzési Hatóság honlapján található információk szerint 2017 és 2022 között 8 alkalommal lett befutó, összesen nettó 4,6 milliárd forint értékben.

Rókusfalvy Pál 2021-ben. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

„Rókusfalvy emellett – a Roxeren keresztül – tulajdonos a GO for Sport Events Kft.-ben is, amelyben a kormányközeliként emlegetett őrző-védő vállalkozással, a Valton-Sec Zrt.-vel és az XTRM Group Kft.-vel közösen érdekelt, továbbá Rókusfalvy Pál nevéhez köthető még a Roxer Ház Kft., a ROXOUND Műsorkészítő Bt., a ROXER Produkció Műsorkészitő Kft., a ROXER 2.0 Reklám és Kommunikációs Ügynökség Kft., a ROXER Ingatlan Ingatlanhasznosítási Kft., a (törölt adószámú) TECNOLOGY Telekommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Kft., a Rókusfalvy Fogadó Kft. és a Rókusfalvy Birtok Vendéglátóipari Kft. is”, derül ki a cikkből.

A bormarketinges kormánybiztos borászként az elmúlt években lett igazán sikeres, ehhez járul, hogy a Felcsút szomszédságában fekvő Etyeken szőlőbirtoka és fogadója is van. Ehhez később biztosan jól jött a 2016-ban elnyert „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartására” kapott 2,2 millió forint, majd a 2017-es 133 milliós EU-s támogatás, amit a borászat komplex fejlesztésére nyert el a Rókusfalvy Birtok.