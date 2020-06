11 milliárd dollárt fizetnek a rákkeltőnek tartott vegyszer miatt

A Bayer vegyipari cég vállalta, hogy az ellenük indított perekben 10,9 milliárd dollárt fizet, így ezeket még ítélethirdetés előtt le tudják zárni, számolt be a BBC. A jogi ügyek a Roundup gyomirtója miatt indultak, és a már lezárt esetekben glifozát-alapú termékek kapcsán a bírók úgy látták, hogy bizonyítható annak karcinogén (rákkeltő) hatása. Emiatt korábban 125 ezer per indult, és a mostani egyezség keretében 100 ezer ügy zárult le.

A Bayer a Roundup jogait, és a vele járó peres kötelezettségeket a Monsanto mezőgazdasági vállalat felvásárlásával örökölte meg. A Monsantoért 63 milliárd dollárt fizetett 2018-ban a német vállalat, hamarosan azonban megszületett az első perben az elmarasztaló ítélet, ami igazi lavinát indított el, és tízezer számra indultak további jogi ügyek.

Ilyen védőöltözetben permetezik az egyes vegyszereket Ilyen védőöltözetben permetezik az egyes vegyszereket

Bayer tagadja a jogsértéseket, de kijelentette, hogy a kifizetés révén le tudnak zárni egy komoly bizonytalanságot okozó időszakot. A glifozát alapú vegyszerek kapcsán az utóbbi években nagyon sok anyag jelent meg a sajtóban. Ezek egy része azt állította, hogy a szer, az előírásokat betartva nem ártalmas az egészségre, de lehetett olyan írásokkal is találkozni, amelyek szerint túl azon, hogy rákkeltő, számos autóimmun betegség (például a gluténérzékenység) kiváltója lehet. Az Európai Unióban sem egyértelmű a szer megítélése, miközben Brüsszel 2022-ig engedélyezte a szer használatát, jelenleg is folynak a szakmai egyeztetések, hogy azt követően is lehessen alkalmazni. Akármilyen döntés születik, Németországban akkor sem lehet majd használni, mivel ott néhány éves átmenetet követően betiltják a glifozát alapú gyomírtókat. Hasonló döntést hozott Ausztria is, de számos francia településen is nemkívánatosnak minősítették az ilyen gyomirtókat.

Magyarország az utóbbi időben a szer további alkalmazása mellett foglalt állást. Az agrárminisztérium érve általában az ilyen esetekben az szokott lenni, hogy ha egy szert nem tiltanak be globálisan, akkor a helyi gazdák versenyhátrányba kerülnek. Ráadásul a fogyasztók megvédése is nehéz, hiszen az EU-nak számos olyan környező (pl. észak-afrikai) országgal van a mezőgazdasági termékek egyszerű behozatalára egyezménye, amelyekre nem tartják be az uniós növényvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírásokat.