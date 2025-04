1,73 milliárd forintért álmodják újra a debreceni repülőteret

A debreceni önkormányzat még 2021 szeptemberében hirdetett tervpályázatot a repülőtér bővítésére. A tervezési feladat három fő részből áll: egy új futópálya és gurulóút rendszer, egy új utasforgalmi terminál, valamint egy kisgépes zóna megtervezése.

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent dokumentum szerint a munkával a BORD Építész Stúdió Kft.-t bízta meg a reptéri létesítmények megtervezésével.

A tervpályázaton már 2021 decemberében döntöttek a nyertesről, majd – a speciális eljárási formának megfelelően – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás után, 2025. április 8-án írták alá a szerződést az építészeti, mérnöki és tervezési feladatokra, mintegy nettó 1,73 milliárd forint értékben.

Egy nagyágyú tervezi az új profilt

A mostani beszerzés célja a BIM-koncepció megvalósítása (Building Information Modeling – egy digitális technológia és folyamat, amely forradalmasítja az építőipart a tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetésig), amelynek során mintegy 10 800 négyzetméteres terminálépület magasépítési engedélyezési tervei, valamint a közel 476 500 négyzetméternyi burkolt felület engedélyezési és kiviteli terveit készítik elő. Az építészirodának 500 nap áll a rendelkezésére a munkák elvégzésére.

„A repülés pozitív élménye, a repülőgépek és mérnöki alkotások iránti rajongás, a gyermeki önfeledtség szenvedélyével összefonódó mérnöki precizitás inspirálta és formálta a Debreceni Nemzetközi Repülőtér tervpályázatára készített, 1. díjat nyert koncepciónkat” – vette észre az építészfórum.hu a Bord Építész Stúdió saját honlapjukra kitett bejegyzését.

A 2006-ban alapított Bord Építész Stúdió budapesti székhelye mellett Debrecenben és Zürichben is működtet irodát és közel 30 mérnököt foglalkoztat. Bevételei az Opten nyilvános adatai szerint különösen 2022-ben ugrottak meg. 2021-ben még 854 millió forint, rá egy évre már 3,5 milliárd forint volt a nettó árbevételük. 2023-ban hasonló évet zártak, akkor 3,4 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak.

Nyereségük is leképezte a nagyságrendbeli növekedést, 2021-ben 81,8 millió forint volt, 2023-ban már 700 millió forint.

A Bord Építész Stúdió Debrecen legmeghatározóbb nagyberuházásait jegyzi, többek között ez az iroda tervezte az A+ Awards szakmai zsűri díjat is nyert az Aquaticum Debrecen Strandot, az A’Design Award arany minősítést nyert Debreceni Nemzetközi Iskolát, a Forest Offices Irodaházat, a Debreceni Innovációs Központ épületét, és a Hilton szállodát is. De még számtalan nagyívű terv is a nevükhöz fűződik, többek között a Sauska Tokaj, az Etyeki Kúria, a Korda Filmpark Látogatóközpont, a Lajvér Borászat, a Budapest Atlétikai Stadion, a BudaPrés Cider, vagy a Lónyay-Hatvani villa.

A szerződés aláírásáról Papp László, Debrecen polgármestere is posztolt közösségi oldalán. A város tervei szerint 2024-ben várhatóan az utasforgalom a 2023-as évvel azonosan alakul, tehát valamivel több, mint 300 ezer fővel számolnak. Tavaly több légitársaságnál bővült a heti járatszám, azonban a Wizz Air kapacitáscsökkenése ezt ellensúlyozta. Abban bíznak, hogy a Debrecenből korábban elérhető, sikeres járatokon hamarosan új légitársaságok együttműködését köszönthetik, valamint dolgoznak újabb piacokon való megjelenésen is.