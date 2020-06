24 millióra bírságolták az OVB biztosításközvetítőt megtévesztő tájékoztatás miatt

Súlyosító körülményként értékelte még az MNB a vizsgálat során a többes ügynök hozzáállását, a megbízottjaiért való felelősségtől történő teljes mértékű elzárkózást is. Ez egy piacvezető közvetítő esetében különösképpen aggályosnak és a működés szempontjából is kockázatos magatartásnak minősül.

Az OVB kereskedelmi kommunikációja emellett egyoldalúan a – számára magas jutalékot eredményező – nyugdíjbiztosítás, mint termék előnyeit – hozam, bónusz, adókedvezmény – hangsúlyozta, szembeállítva az önkéntes nyugdíjpénztárakkal, illetve a magyar állam által nyújtott megtakarítási formákkal. Az azokba vetett bizalom hiányát hangsúlyozta, amit semmilyen tény nem bizonyít, viszont hasonló vélemények hangoztatása valóban rongálhatja az irántuk tanúsított közbizalmat. Ráadásul (az ügyfelekre nyomást helyezve) nyomatékosan említette meg, hogy a nyugdíjbiztosítások termékválasztéka is 1-2 hónapon belül bizonytalanná válik, hiszen az ezekhez járó adókedvezmény már csak korlátozott ideig, gyors szerződéskötés esetén érhető el. Ezen állítások alkalmasak a fogyasztói ügyleti döntés torzítására, annak befolyásolására, torzítására.

