Közel 3 milliárd forintért hordhatják el a földet Mészárosék a tatabányai kézilabda-csarnoknál

Mészáros Lőrinc gyerekeinek építőipari cége újabb munkát nyert el a Tatabányán épülő kézilabda-csarnok körül, derül ki a közbeszerzési oldalra feltöltött dokumentumokból.

A Fejér-B.Á.L. Zrt. a földelszállítási és földlerakási feladatokat végezheti el az épület körül, ami a megrendelő előzetes becslése szerint összesen nettó 2,96 milliárd forintba került volna.

A Mészáros-gyerekek azonban ennél valamivel olcsóbban dolgoznak majd.

A homokhordást, mint a tatabányai csarnokhoz kapcsolódó egyéb közbeszerzéseket, ezúttal is a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. rendelte meg, a megvalósítás rendkívüli sürgőssége miatt hirdetmény nélkül, tárgyalásos eljárásban. Három céget értesítettek a lehetőségről, Mészárosék mellett a Green Collect Kft. és a DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. küldött nekik árajánlatot, ők azonban drágábban dolgoztak volna a nyertesnél. Előbbi 19 820 forintért szállította volna a föld tonnáját, utóbbi 21 205-ért, míg a Fejér-B.Á.L. csak 19 240 forintot kért el egy tonnányi talaj megmozgatásáért.

A dokumentációból kiderül, hogy összesen 144 656,4 tonna földet kell majd megmozgatni a munkálatok során, a Fejér-B.Á.L. árajánlatával számolva tehát

a Mészáros-gyerekek összesen 2,78 milliárd forintot kérnek el a feladat elvégzéséért, vagyis mintegy 180 millió forinttal olcsóbban dolgoznak az előzetesen megbecsültnél.

Alvállalkozókat is bevonnak majd a munkába, de a közreműködő cégek listája még nem ismert.

Most beugrós, később főszereplő

A tatabányai multifunkciós sportcsarnok alapkövét idén januárban tették le, elvileg az egész kijön majd bruttó 24 milliárd forintból. A kormány májusban határozott úgy, hogy azonnali hatállyal biztosítani kell hozzá 13,4 milliárd forint rendelkezésre állását.

A 2021 őszére elkészülő, közel húszezer négyzetméteres sportarénában a felső, fix lelátókon 3462 ülést, a mozgatható lelátókon 2496 férőhelyet alakítanak ki, valamint 100 fős lesz a sajtópáholy. A beruházás önálló része egy vívóterem, amelyben 20 pást fér el. A multifunkcionális sportlétesítményt a Tatabányai Gyémánt Strand és Élményfürdőtől délre eső területen húzzák fel, a Földi Imre Sportcsarnok és a Grosics Gyula Stadion közelében. A csarnok építési munkálatait a Fejér B.Á.L. Zrt. és az ÉPKAR Zrt. konzorciuma nyerte meg.

A tatabányai csarnok a 2022-es, Szlovákiával közösen megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnokság tartalék versenyhelyszíne lesz, a fő helyszínek Budapest, Debrecen, Szeged, Pozsony és Kassa. A 2027-es, olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságnak viszont már az egyik fő helyszíne Tatabánya, Budapest, Debrecen és Győr mellett.

Pattog a labda, dőlnek a milliárdok

A 2022-es Európa-bajnokság magyarországi fő helyszíneinek mindegyikére milliárdok mennek el. Új kézilabda-csarnok épül Szegeden, melyet összesen 35,8 milliárd forinttal támogat a kormány. Kivitelezője a West Hungária Bau Kft., 8300 néző befogadására lesz alkalmas. Ez a projekt a májusi kormánydöntéssel 11,3 milliárd forint azonnali pénzt kapott.

Budapesten a Market Zrt. nettó 78,72 milliárd (bruttó 99,97 milliárd) forintért épít egy új kézilabda-csarnokot a Népligetnél, az építkezés már javában tart. Ide július elején kellett 7,37 milliárd forintot átcsoportosítani azonnali határidővel az idei költségvetésben, és az erről szóló kormányrendelet azt is rögzítette, hogy ugyanekkora összeg rendelkezésre állásáról is gondoskodni kell a jövő évi és a 2022. évi költségvetésben. A sportcsarnokot a kormány majd a Fradi tulajdonába adja, jelentette be Gulyás Gergely a múlt heti Kormányinfón.

Debrecenben felújítják a 6500 ülőhelyes Főnix csarnokot. Beléptetőrendszert, kamerahálózatot építenek ki, renoválják a külső homlokzatot, a vizesblokkokat, és új sportpadlót fektetnek le. Minderre 2,5 milliárd forintot szánnak.