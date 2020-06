500-600 ezer forintos havi tiszteletdíj a Kartonpack állami megmentőinek

A nagyvonalú tiszteletdíjak már csak azért is meglepőek, mert a társaság a 2019-es évét 2,5 milliárd forint árbevétel mellett alig valamivel több mint 8 millió forint nyereséggel zárta. Valamint azért, mert a cég állami felügyelete legkésőbb augusztus 15-én megszűnik. Hogy azután mi lesz, azt nem tudni, mindenesetre a mostani döntések arra utalnak, hogy egy ideig még az állam holdudvarában maradhat a társaság.

Ám kérdés, csupán e tény indokolhatta-e az állami felügyelet alá vonást. Az ok inkább lehetett az előző, a 2000-es évek elejének brókerbotrányában, a Kulcsár-ügyben elítélt tulajdonosi kör kifüstölése, miután a velük szembeni, évekkel ezelőtti jogerős vagyonelkobzási bírósági végzésnek az állam nem tudott érvényt szerezni.

Ugyanennyiért, azaz havonta bruttó félmillió forintért végzi el a rá bízott feladatokat a háromfős felügyelőbizottság (fb) elnöke, Farkas Gábor, aki ugyan e minőségében "csak" 400 ezret kap, ám mivel egyúttal az fb-vel megegyező létszámú és összetételű auditbizottsága (ab) elnöke is, ezután további bruttó 100 ezerben részesül. Az fb és ab másik két tagja összesen bruttó 300-300 ezret tehet zsebre havonta, 250-50 ezres megoszlásban.

Az ötfős igazgatóság (it) elnöke Uszkay-Boiskó Sándor (aki Európa-jogi szakjogász, tavaly év végéig az MFB igazgatóságának tagja volt) havonta bruttó 600 ezer forintot kap, de ennél többet vihet haza hó elején, mivel egyúttal ő a társaság vezérigazgatója - hogy mennyiért, arról nem szól a fáma. A további négy it-tag fejenként havi bruttó 500 ezer forint tiszteletdíjat kap.

