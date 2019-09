8 milliárdért szerződött az oroszokkal a Honvédelmi Minisztérium

3500 milliárd forintba kerülhet a hazai fegyverkezés

A Kormány honlapján, a Honvédelmi Minisztérium rovatban egy 2012-es irat érhető el, ami a Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája címet viseli. A dátum azért is érdekes, mert ezt követően két évvel, 2014-ben szállta meg Oroszország a Krím-félszigetet, és el nem ismerten, akkor kebelezte be a két kelet-ukrajnai régiót, Luhanszkot és Donyecket. Ez a katonai konfliktus ráadásul kisebb-nagyobb intenzitással, de az elmúlt 5 évben is velünk maradt. A NATO a 2014-es események óta doktrínát váltott, és az elmúlt évtizedek elnéző politikája után újra jelentős erőfeszítéseket kér tagállamaitól, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, és ne csak papíron létező képességeket vonultassanak fel, hanem fejlesszék valódi, harcképes haditechnikai eszközeiket, katonai egységeiket. A Magyar Honvédség fegyverzetkorszerűsítési programja a Zrínyi 2026 nevet viseli. A következő 7 évben jelentős korszerűsítések és fegyverbeszerzések jöhetnek még, a honvédelmi kiadások összege pedig pár éven belül érheti el a NATO által megkövetelt, a GDP 2 százalékának megfelelő arányt.