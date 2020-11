94,5 százalékos hatékonyságú a Moderna Covid-vakcinája

Komoly vetélytársat kapott a koronavírus-vakcina fejlesztésében eddig éllovas Pfizer-BioNTech páros: a Moderna hétfőn bejelentette, hogy az ő oltóanyaguk

94,5 százalékos hatékonyságú.

Az amerikai biotech-cég bejelentése csupán nyolc nappal követi a Pfizer és a BioNTech saját jelentését, mely szerint az ő oltóanyaguk több mint 90 százalékos sikerességgel előzte meg a koronavírussal való megfertőződést az utolsó tesztkörről beérkezett első eredmények szerint.

A Moderna-vezér Stephane Banchel "döntő pillanatnak" nevezte a fejleményt. Az ő eredményeik is a végső, harmadik fázisú tesztkörből származnak, ám ők is csak az első beérkezett adatokból szűrték le az eredményt. Az utolsó tesztkörben 30 ezer önkéntes vett részt, és az oltóanyag beadása után két héttel csak 95-üknél mutatták ki a Covid-fertőzést. A fertőzöttek közül mindössze öten kapták meg a kétdózisú vakcinát, a maradék 90 főt placebóval oltották be.

A Moderna, a közlésük szerint, a "következő hetekben" fogja kérni a szérum engedélyezését az FDA-tól (Food and Drug Administration, az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala). A Pfizer-BioNTech, múlt heti közlésük szerint, még a hónap vége előtt meglépi mindezt.

Amiben a Moderna látszólag a vetélytárs-duó fölé kerekedik, az az, hogy bejelentésük szerint a vakcinájuk 2 és 8 Celsius fok között hűtve 30 napig stabil marad. A Pfizer-BioNTech fejlesztése csak legfeljebb 5 napig marad használható átlagos hűtési körülmények között tárolva, hosszabb idejű tárolás esetén mínusz 75 Celsius fokon kell lefagyasztani, hogy ne romoljon meg.

