A koronavírus az IKEA-t is kifektette

„Jelenleg rendelésedet annak mérete miatt nem tudjuk házhoz szállítani erre az irányítószámra. Kapacitásaink bővítésén folyamatosan dolgozunk, kérjük próbálkozz később.” Sokan szembesülnek ezzel a szöveggel, akik az IKEA-tól online szeretnének bútort rendelni, miután a koronavírus miatt a svéd áruház mindhárom magyarországi üzletében – amelyek kivétel nélkül budapestiek – március 21-étől felfüggesztette a személyes vásárlást.

Azóta kétféle módon lehet megkapni a megrendelt termékeket: házhoz szállítással vagy az áruházaknál felállított csomagpontokon.

A kínálat most nehezen találkozik a kereslettel A kínálat most nehezen találkozik a kereslettel

Házhoz szállítást azonban az áruházak – a budaörsi, a soroksári és az Örs vezér téri – is szinte alig vállalnak. A budaörsinél való ottjártunkkor az egyik eladó megsúgta a tutit: éjfél után érdemes próbálkozni, akkor nyílik meg az aznapi lista, amelyre van esély beférkőzni. A későn ébredőknek – jobban mondva az előző este korán fekvőknek – azonban jobb híján marad a „Kattints és vedd át” lehetőség. Ám ez is bizonytalan, mint a kutyák vacsorája, munkatársunk egyik próbálkozása több napon sem járt eredménnyel.

Az esetek döntő többségében kétfajta szöveg fogadja a vásárlót:

Az egyik verzió: „A megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelés átmenetileg nem elérhető. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az összes rendelést teljesítsük. Természetesen továbbra is tudsz weboldalunkon további inspirációt gyűjteni, hogy még szebb otthonod lehessen. Köszönjük megértésedet!”

A másik: „Házhozszállítási kapacitásunk az általad megadott irányítószámra elérte maximumát. Kapacitásaink bővítésén folyamatosan dolgozunk, kérjük próbálkozz később.” Hogy mi alapján dobja fel az oldal az egyiket vagy a másikat, az rejtély.

Mint ahogy azt sem tudni, mennyi vásárolni szándékozó járhatott pórul. De hogy nem lehetnek kevesen, arra utal az az online megrendelő felület bal felső sarkában az előbbi szöveggel együtt megjelenő tájékoztatás, miszerint: „100 sikertelen próbálkozás. Valószínűleg nincsen beállítva átadási vagy átvételi kapacitás.”

Lapunk megkeresésére az IKEA az alábbi választ adta: „Örömmel látjuk, hogy vásárlóink továbbra is szívesen vásárolják az IKEA termékeit, az online vásárlás iránti érdeklődés nagyot nőtt az elmúlt időszakban. Jelenleg nem tapasztalunk fennakadásokat a termékellátás kapcsán, azonban az online rendelések teljesítése a szokásosnál tovább tarthat, illetve előfordulhat, hogy a szolgáltatás ideiglenesen nem elérhető akkor, ha a napi rendelési limitet elérjük, mert a rendelkezésre álló kapacitásaink végesek. A csomagátvételi pontok esetén sajnos az is okozhat fennakadásokat, ha a vásárlók valamilyen okból kifolyólag mégsem tudnak a megrendelt termékekért az előre egyeztetett időpontban eljönni. Folyamatosan dolgozunk erőforrásaink optimalizálásán, hogy minél több rendelést teljesíteni tudjunk.” Azt, hogy mi a napi rendelési limit, nem közölték. Mint ahogy arra a felvetésünkre sem reagáltak, miszerint a rendkívüli érdeklődés miatt nem gondolkoznak-e azon, hogy esetleg listába vegyék az érdeklődőket, és sorszámot osztanának, megjelölve, hogy a potenciális vásárlók mikor kaphatják meg a megrendelésüket.

Mfor-vélemény:

Most üthet vissza, hogy a Magyarországon az idén éppen harminc éve megjelent IKEA eddig csak Budapesten nyitott üzletet, ezért hétvégenként az ország minden részéből érkezők elözönlötték azokat, tumultuózus jeleneteket előidézve.

Bár több mint két éve, 2018 februárjában egy interjúban Marek Feltl, az IKEA Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős vezetője azt helyezte kilátásba, hogy három-öt éven belül vidéken is lesz IKEA-áruház, ami egybeeshet a kisebb üzlettérrel rendelkező formátum itthoni bevezetésével, erre végül nem került sor. Ehelyett az idén januárban egy sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy átvételi pontok nyitását tervezik négy vidéki városban – Pécsett, Debrecenben, Veszprémben és Kecskeméten –, továbbá a budaörsi és a soroksári áruházak után a budapesti, Örs vezér téri áruháznál is létrehoznak egy önkiszolgáló csomagátvételi pontot. Az öt újabb átvételi pont azonban a koronavírus miatt már nem nyílt meg, pedig most nagy szükség lenne rá.

Az IKEA budaörsi, Örs vezér téri, valamint soroksári áruháza 2019-ben kiemelkedő, 90,3 milliárd forgalmat ért el. Összesen több mint 6,7 millió látogató fordult meg náluk, közülük 3,5 millióan vásároltak is, ők 37,1 millió terméket vettek meg és átlagosan 21 783 forintot költöttek vásárlásonként.