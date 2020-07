A letelepedésikötvény-biznisz kulcsfigurája támogatta Mészáros Lőrinc alapítványát

A volt felcsúti polgármester két alapítványt is létrehozott az elmúlt években, melyekkel a környékbeliek lakhatását és tanulmányait támogatja. Az eddig jól prosperáló szervezetek tavaly azonban már nagyon felemás évet zártak.

A mára Magyarország egyik leggazdagabbja címet birtokló Mészáros Lőrinc az elmúlt néhány évben két alapítványt is létrehozott. Az elsőt, a Mészáros Alapítványt még 2016 szeptemberében jegyezték be, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványt bő egy évvel később, 2017 decemberében. Mindkét szervezettel főként a környékbelieket kívánta támogatni a volt felcsúti polgármester: a helyiek lakhatását vagy épp a fiatalok tanulmányait támogatja pályázatos formában elnyerhető anyagi támogatásokkal.

Nyugodtan kijelenthető, hogy eddig a két alapítványnak bőven volt miből támogatni a környékbelieket, mivel százmilliós nagyságrendben jutott támogatásokhoz különféle gazdasági szervezetektől. Tavaly azonban valami megváltozott, míg a Mészáros Alapítvány hozta a korábbi számokat a beszámolók alapján, addig a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványnál megtört a lendület. De nézzük sorban!

A Mészáros Alapítvány fő célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a felsőoktatásban résztvevő helyi (felcsúti, alcsútdobozi, kajászói, tabajdi, vértesacsai és váli) tanulókat. Hogy 2019-ben hány tanuló részesülhetett ösztöndíjban, arra vonatkozóan a közhasznúsági jelentésben sem találtunk információkat. Mindenesetre bár nagyjából a korábbi harmadára csökkent a szervezet egyéb bevétele tavaly, még így is 173 millió forintnyi összbevételt tudott felmutatni. Ebből 150 millió forint egyéb bevétel, 23 millió forint pedig a pénzügyi műveletek bevételeként került elszámolásra.

2018-ban még ez a teljes bevétel 463 millió forint volt, melyből több cégnek köszönhetően 460 millió volt az egyéb bevétel. Az alapítvány nem kevés összeggel segítette meg a West Hungária Bau Kft., az Épkar Zrt. és a Build It Mérnökiroda Kft. 2019-re a támogatói lista egyszereplősre redukálódott: a 150 millió forint a Debt-Invest Kft.-től érkezett.

A társaság annak a Boros Attilának a tulajdonában van, akit a letelepedésikötvény-biznisz egyik kulcsfigurájának tartanak és sajtóinformációk szerint Rogán Antal köréhez sorolható. Boros Attila volt az, aki létrehozta a kínaiaknak kötvényt áruló Hungary State Special Debt Fundot.

A Mészáros Alapítvány a 173 millió forintos bevétellel szemben az előző évinél több, 149 milliós ráfordítást számolt el, így végeredményben 24 milliós tárgyévi eredményt könyvelhettek el az előző évi 342 millióval szemben.

A bevételek és ráfordítások mellett ugyanakkor az alapítvány mérlege is említésre méltó folyamatokról árulkodik. A jelek szerint 2018-ban 494,4 millió forint értékben vásároltak értékpapírt, amiből 2019-ben 164,4 millió forintnyit vagy eladtak, vagy lejárt a futamideje. Utóbbi magyarázat lehetne a 23 millió forintos pénzügy műveleteken elért bevételnek is az eredménybeszámolóban. Itt egyébként alapvetően nem tartós befektetési céllal vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat tüntetnek fel, többek között például részesedéseket kapcsolt vállalkozásban vagy állampapírokat.

A Mészáros Alapítványhoz hasonlóan egyébként a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány is bevásárolhatott állampapírokból 2018-ban, hiszen szintén 494,4 millió tűnt fel ezen a soron, amitől 2019-ben aztán teljes egészében meg is vált a szervezet. Az értékpapírok lenullázódása mellett más - talán sokkal fontosabb - sorok is lenullázódtak. Miközben 2018-ban még 379 millió forintnyi egyéb bevétel érkezett a kasszába, tavaly ez csupán 1000 forint volt. A korábbi százmilliós adományokat juttató "baráti" cégek mintha eltűntek volna. 2018-ban a West Hungária Bau Kft. mellett a FÉSZ Zrt. utalt nem kevés összeget az alapítvány számlájára.

Azonban hiába gyakorlatilag nullára estek vissza a bevételek, a támogatási tevékenység még folytatódott, hiszen egyéb ráfordításként 208 milliót számoltak el. Mindennek eredménye lett az is, hogy az előző évi 101 millió pozitív eredmény 216 milliós mínuszba fordult 2019-ben.