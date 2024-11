A Lidl láthatatlan lépésének a vevők is örühetnek

A Lidl és a Kaufland tulajdonosa, a német Schwarz Group bejelentése szerint hosszú távú együttműködési szerződést kötöttek a Google-lal annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyék az áruházlánc beszállítóinak informatikai kapcsolatát a kiskereskedővel.

Az együttműköésről szóló tájékoztatásban szereplő marketingduma szerint digitális, felhőalapú együttműködési megoldásokat telepítenek a Lidlnél a pénzügyi és az egészségügyi szolgáltatások nyújtására, továbbá a közintézményekkel való kapcsolattartásra. A két cég vezérigazgatója elmondta az ilyenkor szokásos szövegeket arról, milyen nagyszerű partnerre találtak egymás cégében.

Az új technológia lehetővé teszi a Schwarz Group beszállító partnereinek, hogy a saját oldalukról titkosítsák adataikat. Oly végtelenül bizalmasan kezelhetik az információkat, hogy abba még a rendszert szolgáltatói oldalról támogató Google-nak sem lesz betekintése. Az ígéret szerint az európai adatközpontokban teljes biztonságban tárolhatják az kiskereskedőkkel folytatott üzleteikkel kapcsolatos adatokat. A felek a kiberbiztonság erősítésében is együttműködnek egymással. Közleményük szerint ez azt jelenti, hogy egyesítik az erről gondoskodni hivatott informatikai rendszereiket. Az intézkedés tehát várhatóan biztonságosabbá, hatékonyabbá teheti a boltlánc működését, ami – bár nem látnak belőle sokat – a vevőknek is jó lehet. (Via ESM Magazine)