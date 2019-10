A Volvo Cars beolvad a kínai anyacégbe

A Volvo Cars motorfejlesztési és gyártási tevékenységének integrálásával a cég kínai tulajdonosa, a Geely autógyártó konszern önálló motorgyártó divíziót hoz létre a társasághoz tartozó Lotus, LEVC, Lynk és Proton márkák modelljeinek belsőégésű motorokkal és hibrid hajtásláncokkal való ellátására.

A Volvo Cars jelenleg évente 600 ezer belsőégésű motort gyárt, ami az integrációval évi kétmillióra emelkedik. A göteborgi székhelyű svéd autógyár az integrációt követően több figyelmet szentelhet a teljesen elektromos hajtású prémiumkategóriás modellek fejlesztésének.

A Volvo középtávon felhagy a dízelmotorok gyártásával és teljes egészében az elektromos és benzin-hibrid hajtású járművekre koncentrál majd.

A közös motorgyártó üzletág egyesíti a Volvo 3 ezer és a Geely 5 ezer alkalmazottat foglalkoztató egységeit és nem jár munkahelyvesztéssel a svédországi üzemekben - közölte a Volvo Cars.

A Geely 2010-ben vásárolta meg a Ford Motor Co. amerikai autóipari konszerntől a Volvo Cars vállalatot. A Volvo kezdetben önállóan működött az új tulajdonos időszakában is, az utóbbi években azonban a Geely szorosabbra fűzte a konszern keretein belüli együttműködést. A Volvo szállítja már most is számos Geely modell motorját, valamint az anyavállalat Lynk márkájának a technológiáját.