A Wizz Air megnégyszerezte, a Ryanair megtízszerezte az utasszámát egy hónap alatt

Persze a tavaly júliusihoz képest még így is borzasztóan elmarad a fapados légitársaságok gépeinek kihasználtsága a koronavírus miatt.

Több mint 1,8 millió utas repült júliusban a Wizz Air járataival. Ez a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozások figyelembevételével is hatalmas, mintegy 53 százalékos visszaesés tavaly júliushoz mérten, ám a júniusi utasszámhoz képest csaknem négyszeres bővülés. A múlt havi adat annak fényében is nagyra értékelhető, hogy a magyar hátterű légitársaság a teljes második negyedévben alig több mint 700 ezer embert juttatott célba gépeivel. Járatainak kihasználtsága 60,5 százalékos volt júliusban az egy évvel korábbi 95,6 százalékkal szemben. A társaság londoni tőzsdén jegyzett részvényei a tegnap megjelent havi adatok után 3,3 százalékkal, 32,8 font fölé erősödtek.

A tavalyihoz képest továbbra is rendkívül gyengének tekinthető a fapados vállalatok teljesítménye, ám a járvány miatti áprilisi mélypont óta fokozatos, határozott növekedést mutat utasforgalmuk - ismerteti szerdai számában a Világgazdaság.

