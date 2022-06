Aki kiesett a rezsicsökkentésből, annak még egy nyilatkozatot is kötelező kitöltenie

2022. augusztus 1-től megváltozik az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. A változások miatt a lakosság és a mikrovállalkozások kivételével a továbbiakban az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak 2022. július 1-jéig saját érdekükben nyilatkozniuk kell - tette közzé honlapján az MVM Next.

A lakossági ügyfeleknek nincs dolga - kivéve akit most minősítettek lakossági fogyasztónak

A jelenlegi lakossági ügyfelek a villamosenergia- és földgázszolgáltatást továbbra is a rezsicsökkentett áron vehetik igénybe, a rendelettel kapcsolatosan további teendőjük nincs.

A lakossági felhasználók köre azonban kibővül és 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül. Annak érdekében, hogy az újonnan lakossági ügyfélnek minősülők a kedvezményes díjazást igénybe tudják venni, nyilatkozniuk kell.

A mikrovállalkozások maradnak a rezsiernyő alatt - az év végéig

Az idei év végéig működőképességük megőrzése érdekében a mikrovállalkozások továbbra is rezsicsökkentett, azaz a nem lakossági egyetemes szolgáltatás árképzésnek megfelelő áron jogosultak villamos energiát és földgázt vételezni a kormányrendeletben meghatározott 4 606 kWh éves összesített villamosenergia-fogyasztás és 1489 m3 éves összesített gázfogyasztás erejéig. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása azonban már az egyetemes szolgáltatáson belül biztosított piaci áron történik.

Aki kiesett a rezsicsökkentésből, köteles nyilatkozni, különben nem kap áramot

Mindazon további ügyfeleink, akik a Korm. rendelet alapján 2022. augusztus 1-jélől nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, 2022. július 1-jéig saját érdekükben nyilatkozni kötelesek az MVM Next felé az érintett felhasználási helyeik megjelölésével annak érdekében, hogy végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagos maradhasson számukra az energiaszolgáltatás. Amennyiben a kormányrendelet alapján az egyetemes szolgáltatásra már nem jogosult ügyfelünk nem tesz nyilatkozatot, úgy az MVM Next többé nem köteles az érintett energiaellátását biztosítani, valamint mindezen felül a kormányrendeletben foglalt jogkövetkezményekkel is számolniuk kell. Ezért az MVM Next kéri ezen ügyfeleit, hogy saját érdekükben minél előbb, de legkésőbb július 1-jéig e-mailben juttassák el felé a teljes körűen kitöltött nyilatkozatukat.

Részletes tájékoztató és a kitöltendő nyilatkozat megtalálható az alábbi weboldalon >>

A kitöltött nyilatkozatot az MVM Next a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címen fogadja.