Alee és az X-Faktor verhetetlen volt, de mit nézünk karácsonykor?

Szombaton véget ért az X-Faktor idei évada, amelynek győztese Alee lett, akiről az elmúlt hetekben a bulvársajtó több könnyfakasztó történetet is megosztott. Mondhatnánk, így nem lóg ki abból a „történetmesélős” sorból, amikor egy-egy tehetségkutatót olyan versenyző nyer meg, akit nem feltétlen irigyelnek a nézők, sokkal inkább együttéreznek vele. Innentől a fiatal rapper kezében van a sorsa, hiszen a műsorban feltűnők közül sokaknak sikerült előadóként később is érvényesülni, igaz ennek ellenkezőjére is láttunk példát.

A X-Faktor győzött, de a finálé nem tudott extra számokat hozni - Alee a tehetségkutató nyertese (Forrás: RTL Klub) A X-Faktor győzött, de a finálé nem tudott extra számokat hozni - Alee a tehetségkutató nyertese (Forrás: RTL Klub)

Ami az X-Faktor nézettségi számait illeti, az RTL Klub összességében sikerként kommunikálta azok alakulását. Ez abból a szempontból jogos, hogy a tehetségkutató műsorsávjában a TV2 nem tudott ütőképes alternatívát felmutatni. Ellenben a nézettség alakulását némileg más megvilágításba helyezi, ha összevetjük a TV2 ősszel futott zenés showműsorával. A Sztárban sztár leszek fináléja ugyanis sokkal magas számokat hozott, mint az X-Faktor.

A TV2 programjának utolsó műsorának a teljes népességben (4 éven felüliek) 1,18 millió nézője volt, ezzel szemben az RTL-es tehetségkutató szombati döntője 850 ezer nézővel büszkélkedhetett, ami a készülékek előtt ülők 22 százalékát jelentette. Az RTL Klub által fontosabbnak tartott 18-49 évesek körében a műsor némileg jobb számokat hozott, hiszen ebben a célcsoportban a közönségarány 25 százalék feletti volt.

Ami a hétköznapokat illeti, ismét kiegyenlített küzdelmet láthattunk a 18-49-es korcsoportban. Az RTL Klub hétköznap esti műsora a Konyhafőnök VIP ugyan estéről estére jó számokat hozott, de a TV2 sem panaszkodhatott. Ugyanis az ott futó programok, a Farm VIP és a Nagy Ő is a csatorna átlagos közönségaránya felett teljesített. Így volt olyan este, hétfőn és kedden, amikor az RTL teljesített jobban, míg szerdán és csütörtökön a TV2 örülhetett, hogy aztán a pénteki napot ismét az RTL Klub nyerje meg a kereskedelmi célcsoportban.

Ha a két vezető kereskedelmi csatorna 50. heti átlagos számait nézzük a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között), akkor azt mondhatjuk, hogy az RTL Klub és a TV2 is növelni tudta a közönségarányát. Az RTL Klub esetében az egy héttel korábbi 14,6 százalékról 15,1 százalékra kúszott fel, míg a TV2 esetén a megelőző 12,1 százalékot most 12,7 százalék követte.

A sajátgyártású műsorok a héten jórészt kifutnak, és jön majd az ünnepi műsorrend. A karácsony kapcsán egyébként egyik csatorna sem hazudtolta meg magát, hiszen az „üzembiztos” karácsonyi filmek kerülnek ismét a képernyőkre. A TV2, amely néhány éve szerezte meg a Reszkessetek betörők trilógiát Kevinnel fog karácsonyozni. Az RTL Klub két másik közönségkedvenc családi mozira szavazott, ott a Jégvarázs és Neveletlen hercegnőt lehet majd nézni 24-én, majd másnap az animációs film és a vígjáték második része kerül műsorra.

Kevin rajongóinak idén karácsonykor sem kell csalódnia Kevin rajongóinak idén karácsonykor sem kell csalódnia

A TV2 egyébként a következő évet is igyekszik erősen kezdeni, hiszen a csatorna korábban bejelentette, hogy január 3-án indul az Exatlon következő évada. A sportreality hagyományosan jól szokott teljesíteni, így ameddig az RTL Klub hasonlóan fajsúlyos műsorral nem rukkol elő, várhatóan a TV2 nyeri majd a hétköznapokon a nézettségi versenyt.