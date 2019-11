Állami támogatással felpumpált céget vettek Mészáros Lőrinc gyerekei

A felcsúti milliárdos ex-gázszerelő gyerekei követik édesapjuk példáját: ha lassabban is, de gyarapodik a céghálójuk.

Mészáros Lőrinc gyerekei 2015 nyarán alapították meg saját, építőipari tevékenységgel foglalkozó cégüket, a Fejér-B.Á.L. Zrt.-t, mely gyors tempóban gyarapodik. Már ugyanis az első - tört - üzleti évben 1,1 milliárdos árbevételt könyvelhettek el, amit 2016-ben egy 3,2 milliárdos, 2017-ben egy 10,2 milliárdos, 2018-ban pedig már 23 milliárdos bevétel követett.

A növekedés viszont már nemcsak a számokon látszik meg, de a céghálót is lassan bővíteni kezdték Mészáros Lőrinc gyerekei. 2017 tavaszán megalapították a Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft.-t, 2018 novemberében beszálltak a családi vállalkozásba, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-be, 2018 januárjában pedig többségi tulajdonosok lettek a Fenstherm Future Zrt.-ben, melyből lényegében kivásárolnák a kisebbségi tulajdonost, a Fenstherm Ablak Kft.-t. Ez utóbbi a Gazdasági Versenyhivatal oldalán megjelent közleményből derül ki.

Mészáros Lőrinc gyerekei (Fotó: Átlátszó) Mészáros Lőrinc gyerekei (Fotó: Átlátszó)

2019. november 4-én azonban újabb - nem is akármilyen céggel - gyarapodott a Fejér-B.Á.L. céghálója. A cégkivonat szerint egyedüli tulajdonosok lettek ugyanis a Gerecse-Plusz Kft.-ben.

A 3 millió forintos jegyzett tőkével rendelkező társaság fő tevékenysége fémmegmunkálás, de mellette áruszállítástól kezdve zöldség-gyümölcs kereskedelmen, reklámtevékenységen, sportlétesítmény működtetésén át tetőfedéssel is foglalkozik papíron.

A cégnek tavaly majdnem egymilliárdos árbevétele volt, amiből a végére 104 millió forint nyeresége maradt, igaz, mellette 162 milliós tartozást is nyilván tartanak. Ennél is érdekesebb azonban, hogy a különféle pályázati lehetőségek mellett sem mentek el. 2018-ban a GINOP-projekt keretén belül nyertek 73,9 millió forintot kapacitásbővítés és export értékesítés növelésére, 2016-ban pedig 87 millió forintot nyertek gépbeszerzésre a gyártókapacitás növelése érdekében. Az uniós források mellett az állami lehetőségekkel is megpróbálnak élni.

Idén júliusban az Innovációs és Technológiai Minisztérium építőipari pályázatán kiemelkedő összeget nyert a Gerecse-Plusz Kft. A Világgazdaság akkori beszámolója szerint 228 millió forinthoz jutott a cég, a lap forrásai szerint az összegeket a nyertesek nagy értékű építőipari eszközökre, gépekre fordíthatták, jellemzően földmunkagépre, toronydarura, állványra, markolóra, kotróra vagy rakodóra.