Átadták a kívül-belül megújult Szeged Plazát

A közel 18 ezer négyzetméteres Szeged Plaza modernizálási munkálatait 2019-ben kezdte meg a tulajdonos, és üzemeltető Indotek Group. A rekonstrukció keretében a belső terek, a külső homlokzat, valamint a 400 férőhelyes mélygarázs is felújításra került.

A megújult pláza (Fotó: Indotek) A megújult pláza (Fotó: Indotek)

A fejlesztés első üteme a belső terekkel kezdődött meg, ahol a plaza új színeket, modern belső burkolatot, korszerű világítást kapott, a közösségi mosdókat felújították, az ételudvart bővítették és a mélygarázs színei is frissültek. A második ütem keretein belül pedig a külső homlokzat változott.

A főbejárati és a középső mozi tömb homlokzata acélszerkezetű keretet és egyedi, lendületes színvilágot kapott. A bevásárlóközpont fő homlokzatára további 4 darab LED világítású élőkép került fel, a plaza logója is lecserélésre került, egységes megjelenésű bérlői logók kerültek kialakításra.

(Fotó: Indotek) (Fotó: Indotek)

A két ütemben megvalósított korszerűsítés nyomán több új bérlővel is bővült a bevásárlóközpont, amelynek köszönhetően a Szeged Plaza magas kihasználtsággal működhet tovább. 2019-ben a belső felújítást követően a Vision Express, 2020-ban a Rossmann mintegy 496 négyzetméter alapterületű, valamint a C&F áruház egy 1700 négyzetméter alapterületű új üzlettel gazdagította a bérlők sorát.

2021-ben a DIGI ügyfélszolgálata nyílt meg a plázában, emellett pedig a szolgáltatások sora is bővült, először egy 400 négyzetméteres GYM Class fitneszteremmel, majd egy automata szoláriummal. A mélygarázsban egy Airball pálya is kialakításra került, ezáltal is erősítve a szórakoztatóközpont kínálatát.

Az Indotek Group retail portfóliójába közel 40 bevásárlóközpont és bevásárlópark tartozik, amelyeket plázafejlesztési programjának keretében folyamatosan modernizál és új arculattal lát el. A társaság azzal a céllal végezte el a Szeged Plaza átfogó felújítását, hogy a bevásárlóközpont egy az eddiginél modernebb környezetben és látványosabb megjelenéssel várja a jövőben a látogatókat, illetve ezáltal reagáljon a felmerülő látogatói igényekre és további világmárkákkal bővítse a pláza kínálatát.