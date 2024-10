Az állásinterjú előtt kell ellenőrizni a kiszemelt munkaadót

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalatok kevesebb új pozíciót nyitnak, visszafogott toborzással működnek. Sok munkaadó igyekszik a munkaerő-felvételt minél hatékonyabban végezni, hogy az ne emésszen fel túl sok értékes erőforrást. A munkavállalók is hasonlóképp gondolkoznak: szeretnek már a felvételi folyamat legelején megerősítést kapni arról, hogy hasonlóak az elképzeléseik a kiszemelt céggel a számukra legfontosabb tényező, a fizetés tekintetében. Szinte mindenki a bérmegjelölést keresi elsősorban egy álláshirdetésben. A cégekhez hasonlóan az anyagi szempontok mellett az álláskeresési folyamatba fektetett időt, energiát is szeretnék racionalizálni a munkakeresők. A felmérés rámutatott, hogy a munkavállalók gyakran élik meg úgy, hogy nem kapnak elegendő figyelmet a vállalatok felvételi folyamataiban. Jelentős igény mutatkozik a rendszeres visszacsatolásra már az önéletrajz beküldésénét követően: a dolgozók 87 százaléka jelezte, hogy fontosnak tartja, hogy legalább egy automatikus e-mail formájában megerősítést kapjon arról, hogy a jelentkezése sikeresen beérkezett az adott céghez.

A munkavállalók szinte kivétel nélkül szeretnék látni az álláshirdetésekben, hogy mennyit kereshetnek egy adott pozíció betöltésével, és hasonló az egyetértés abban is, hogy a felvételi folyamatok gyakran túl hosszúak és túl sok körből állnak. A cégeknek különösen fontos ügyelniük a megjelenéseikre akár a médiáról, akár weboldalról vagy közösségimédia-felületről van szó, mert a pályázók többsége jelentkezés előtt alaposan utánajár leendő munkáltatójának – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből.

