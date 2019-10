Az egész országot lefedő agrárcentrum-hálózatot hozott létre a Takarékbank

Az AVHGA a Takarék Csoport több mint 9200 agrárügyfelének összesen 119,6 milliárd forintnyi hitelét garantálja a 2019. július 31. állapot szerint. A garantált hitelállomány dinamikusan bővül: míg 2017-ról 2018-ra 7,8 százalékkal nőtt az állomány, addig 2019 első félévében 6 százalékkal, áll a Takarékbank csütörtöki közleményében.

A Takarékbank Zrt. a Takarék Csoport új kereskedelmi bankja, amely október 31-étől az összes jelenlegi takarékot egyesíti magában. Magyarország messze legnagyobb vidéki fiókhálózattal rendelkező pénzintézete, amely külön agrárüzletággal, helyben képes kiszolgálni a vidéki vállalkozásokat. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány alapító okiratában foglalt célkitűzése, hogy az agrárium és a vidék fejlesztése érdekében készfizető kezességvállalás biztosításával növelje a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén működő kockázatosabb vállalkozások hitelképességét. Szorosabb együttműködésre a közös elkötelezettségük ad okot a vidéki, különösen az élelmiszergazdaságban tevékenykedő vállalkozások fejlődésének támogatása, finanszírozásának segítése iránt. Az együttműködés kiterjesztését tartalmazó dokumentumot Vida József, a Takarékbank Zrt. elnöke és Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója írta alá.

Vida József kiemelte, hogy a takarékok és az AVHGA tevékenysége már akkor is szorosan összekapcsolódott a gazdálkodók finanszírozására, amikor más bankok körében még nem volt népszerű az agrárágazat hitelezése. Az alapítvány kezességvállalása az agrár- és vidéki vállalkozások hitelképessége erősítésének hatékony eszköze, jelenleg is közel 10 ezer takarékbanki ügyfelet garantál az alapítvány kezességével. „A Takarékbank most újabb szintet lépett. Az egész országot lefedő agrárcentrum-hálózatot hozott létre, amely a hazai bankszektorban egyedülálló módon egy rugalmas, az agráriumhoz kiválóan értő, de a takarékokra jellemző közvetlen szolgáltatást nyújt a gazdálkodóknak" - nyilatkozta az elnök. Elmondása szerint kulcsfontosságú az agrárvállalkozások versenyképességének megőrzése és javítása érdekében a kapacitásbővítő és hatékonyságnövelő beruházások kedvezményes finanszírozása, a digitális technológiák és a precíziós gazdálkodás szélesebb körű alkalmazása.

Herczegh András hozzátette, hogy a mezőgazdasági ágazat – annak speciális szereplői, valamint a folyamatos finanszírozási igények miatt – más ágazatoktól eltérő jellegű, jelentős forrásigénnyel rendelkezik. Az ügyvezető igazgató felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unióban jelenleg is komoly viták folynak a Közös Agrárpolitika következő, 7 éves időszakának költségvetéséről. Fontos, hogy az uniós források várhatóan zsugorodó volumene a gazdálkodók napi üzletmenetében és a fejlesztések megvalósításában se okozzon fennakadást. Ezért az AVHGA és a Takarékbank Zrt. egyedi termékekkel és személyre szabott konstrukciókkal minél szélesebb körben és a lehető legkedvezőbb kondíciókkal kívánják elérhetővé tenni a finanszírozást a legkisebb gazdálkodók és a nagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások számára egyaránt.