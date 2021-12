Az omikron se rúgta fel a kkv-k beruházási terveit

Második negyedéve áll a járvány előtti időszakot idéző, 76 százalékon a következő egy évben fejlesztést tervező cégek aránya a K&H kkv bizalmi index kutatás harmadik negyedéves adatai alapján. Ez mindössze 8 százalékponttal alacsonyabb a mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait vizsgáló felmérés – még 2006 első negyedévében felállított – csúcsértékénél.

„A kkv-k optimista tervei bizakodásra adnak okot az ország gazdasági növekedését nézve, hiszen a több beruházás hatására gyorsabban növekedhet a GDP. Nem szabad azonban elfeledkezni a koronavírusról, amelynek negyedik hulláma újfent komoly kihívásokat állít a cégek elé. Két erős negyedéven vagyunk túl, de csak jövőre fog kiderülni, hogy magunk mögött tudhatjuk-e a nehézségeket” – értékelte a jelenlegi eredményeket Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

A 300 millió és 2 milliárd forint közötti árbevétellel rendelkező középvállalkozások között kiugróan magas a beruházási kedv 85 százalékkal, miközben a kisvállalkozásoknak 78 százaléka, a mikrocégeknek pedig 74 százaléka készül fejlesztésre.

Az IT viszi a prímet

Ahogy azt a kutatás 17 éves története során az esetek 85 százalékában láttuk, a vállalkozások legnagyobb része (40 százalék) most is informatikai beruházással számol. Ezen belül a legtöbben hardvert vagy rendszerhelyiséget, illetve szoftvert terveznek vásárolni vagy fejleszteni, mindkettővel a cégek nagyjából egyharmada tervez. Az IT fejlesztések főként a cégen belüli munkafolyamatokat (26 százalék), az értékesítést, ügyfélszolgálatot és az ügyfélkapcsolatokat (23 százalék), valamint az adatrögzítést vagy -feldolgozást (21 százalék) fogják segíteni.

Önerőből készülnek legtöbben finanszírozni

A cégek legnagyobb arányban önerőből tervezik finanszírozni működésüket és fejlesztéseiket a következő egy évben (62 százalék). Ez jelentős, 8 százalékpontos emelkedés az előző negyedévhez képest. Szintén népszerű az EU-s és minisztériumi (37 százalék), illetve az egyéb pályázati támogatásból történő forrásbevonás (35 százalék), valamint a hitelfelvétel belföldi pénzintézettől (29 százalék).