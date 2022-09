Az ötödik leggazdagabb magyar full veszteséges cége bekebelez egy patinás hazai vállalatot

A Graboplast Padlógyártó Zrt. feletti, PortfoLion Tőkealap és DAKRON-Invest Kft. által gyakorolt közös közvetlen irányítás – a PortfoLion Tőkealapot megillető részvények DAKRON-Invest Kft. részére történő értékesítése révén – megszűnik, és a Graboplast Padlógyártó Zrt. egyedüli közvetlen irányítójává a DAKRON-Invest Kft. válik. Ez az összefonódás-bejelentés bukkant fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) honlapján.

A GVH-nak minden olyan esetben bejelentést kell tenni egy úgynevezett összefonódásról, vagyis amikor két vagy több cég egyesül egymással, ha fennáll az esélye annak, hogy a tranzakció jelentősen befolyásolhatja a piaci versenyt, esetleg az új entitás erőfölénybe kerülhet.

A győri székhelyű Graboplast esetében patinás cégről van szó. A jogelőd cég több mint 110 évvel ezelőtt jött létre, s eddigi fennállása alatt „Közép-Európa vezető speciális padlógyártó vállalatává fejlődött” – olvasható a cég honlapján. Amelyről az is kiderül, hogy „a magyar tulajdonban lévő vállalatcsoport három telephelyen Győrben, Kecskeméten és Tatabányán rendelkezik összesen négy gyárral, és bevételeinek több mint 90 százaléka származik az exportpiacokról. A Graboplast termékei a legmodernebb technológiák alkalmazásával készülnek, melyeket a közel 650 főt alkalmazó vállalat öt kontinens több mint 100 országába szállít”.

A Graboplast Padlógyártó Zrt. nem tévesztendő össze a Graboplast Textil- és Műbőrgyártó Rt.-vel, amely a rendszerváltás évében, azaz 1990-ben alakult, részvényeit előbb, 1994-ben a Budapesti Értéktőzsdére, majd 1997-ben a luxemburgira is bevezették. A mostani történetünk szempontjából érdekes fejleményre 2000-ben került sor, abban az évben szállt be a Wallis Rt. a Graboplast Textil- és Műbőrgyártó Rt.-be, 25,1 százalék erejéig, amely aztán többségi tulajdonossá vált, s egy évvel később, 2001-ben már ki is vezette a céget a börzéről.

A Wallis neve a mostani tranzakció kapcsán is feltűnik. Annak a DAKRON-Invest Kft.-nek ugyanis, amely a GVH áldása esetén Graboplast Padlógyártó Zrt. egyedüli tulajdonosa lehet – miután eddig minősített többségi részvényese volt (ez legalább 75 százalékot jelent) – Veres Tibor az egyedüli gazdája. Aki amúgy 254 milliárd forintos vagyonával az ötödik legtehetősebb hazai üzletember a 100 Leggazdagabb 2022 című kiadvány szerint.

Akvizíciója tárgyához hasonlóan a DAKRON-Invest is 2009-ben látta meg a napvilágot, s míg a 2017-18-as évét még nyereséggel zárta, adózott eredménye az utóbbi három esztendőben már mínuszt mutatott, azaz már a 2020 márciusában berobbant koronavírus-járvány előtti „békeévben”, 2019-ben is. Igaz, azóta vesztesége évről évre terebélyesedett, s tavaly már brutálisnak minősíthető mértéket ért el, hiszen megközelítette az 1,1 milliárd forintot. Más kérdés, hogy saját tőkéje még így sem apadt el, sőt az 2021 végén 6,7 milliárdra rúgott.

Veszteség a Graboplast Padlógyártó elmúlt évekbeli adatsorába is becsúszott, méghozzá 2020-ban, amikor szintén brutális, 1,3 milliárdot meghaladó negatív eredménnyel zárt. Az előtte és utána lévő években, illetve évben azonban nyereséges volt, ráadásul a tavalyi, közel 20 milliárdos nettó árbevétele története legmagasabb forgalma, az például több mint 25 százalékkal magasabb a tavalyelőttinél.

„A Graboplast által előállított termékek köre az elmúlt egy évtized során jelentősen átalakult, így ma a vállalat a lakossági padlók előállítása mellett, olyan saját fejlesztésű, nagy hozzáadott értékkel rendelkező speciális padlóburkolatokra koncentrál, mint a közületi-, show-, sport- és a járműipari padlók.” Ez már a PortfoLion Tőkealapot kezelő, az OTP Bank-csoporthoz tartozó társaság honlapján szereplő cégbemutatóból derül ki. Természetesen megkérdeztük, miért szállt ki a kockázatitőke-befektetésekre szakosodott alap a Graboplastból. Azt a választ kaptuk, hogy: