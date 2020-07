Beindult a tolongás a Malév GH helyéért Ferihegyen?

Miután felvásárolta a BHS Handling Kft.-t, beléphet a repülőgépek és a légi utasok teljes körű kiszolgálásának piacára Magyarországon a Goldair csoport. Ezzel a ferihegyi földi kiszolgálás ismét négyszereplősre bővülhet - csakhogy egy ötödik szereplő is kopogtat.

A Világgazdaság idézi az Airportal.hu-t, amely úgy tudja, hogy a délkelet-európai piacon meghatározó, több mint harminc repülőtéren jelen lévő görög Goldair csoport a BHS Handling Kft. felvásárlásával terjeszkedik a régiónkban. A BHS Handling Kft. januárban szerezte meg a repülőgépek és a légi utasok teljes körű kiszolgálásához szükséges hatósági engedélyeket, és a nyilvános adatbázisok szerint július 20-án Goldair BHS Kft.-re változtatta a nevét - ismertetik.

A ferihegyi földi kiszolgálást jelenleg a brit Menzies és a török Celebi uralja. A harmadik versenytárs a hazai nagyvállalatok tulajdonában lévő Airport Service Budapest. A budapesti reptéren az állami hátterű Malév Ground Handling Zrt. június közepén fizetésképtelenség miatt indult felszámolása nyomán keletkezett piaci rés.

A budapesti reptér madártávlatból

Az MTI szemléjéből kiderül: a görög hátterű Goldair erős konkurencia lenne. A Goldair csoport Görögország vezető logisztikai és szállítmányozási vállalata, tulajdonosa, Kallinikosz Kallinikosz pedig az ország egyik legbefolyásosabb vállalkozója.

A Goldair Group nemcsak a légi, hanem a vízi és a vasúti közlekedésben, a logisztikai iparágban és a turisztikai szektorban is meghatározó szereplő. Stratégiai pozíciókat tölt be a pireuszi kikötőben, részesedése van a Rail Cargo Austriában, emellett a Pireusz–Belgrád–Budapest–Bécs vasúti tranzitfolyosó kialakításának jelentős befektetője. A Goldair Handling 1992 óta működik, és ma az egyik vezető földi kiszolgáló vállalat Délkelet-Európában. Százhúsz légitársaságnak nyújt szolgáltatásokat, köztük számos olyan partnernek, amely jelenleg is repül Budapestre - írja az MTI szerint a Világgazdaság cikke.

Van egy másik versenyző is?

A Malév GH legnagyobb ügyfele az utóbbi néhány évben a Wizz Air volt, de az állami cég szolgálta ki az Air China, az Air France, a Shanghai Airlines (China Eastern), az Egyptair, az Emirates, a Finnair, a KLM, a TAP Air Portugal, valamint a Tarom repülőgépeit és utasait is a budapesti repülőtéren.

A cégbíróság július 8-án rendelte el a felszámolási eljárás megindítását. Másnap a kormány a felszámolás alatt álló Malév GH Földi Kiszolgáló Zrt.-t a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette.

Érdekes egybeesés, hogy július 9-én jelentette be az Airport Service Budapest Zrt., hogy június 24-én kézhez kapta a kiterjesztett földi kiszolgálási engedélyét, amely fővállalkozóként is feljogosítja a teljeskörű földi kiszolgálási tevékenységre a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A vállalat korábban Demján Sándor érdekeltségeihez tartozott, a 2020. június 3-án benyújtott éves beszámolója szerint most a B+N Referencia Zrt., a Civil Zrt. és a Valton-Sec Zrt. tulajdonában van.