Boltot nyitott Budapesten a kínai mamut

A héten megnyitotta első magyarországi fizikai boltját a budapesti Sugár Bevásárlóközpontban a kínai Shein – vette észre a Pénzcentrum. A globális ruhakiskereskedő elsősorban online árulta a termékeit, de ezzel a lépéssel belépett a hazai kiskereskedelmi piacra, egyelőre ugyan csak egy pop-up store formájában.

Kapcsolódó cikk A divatipar mocskos titkai: mi történik a ruháinkkal, miután lekerülnek rólunk? Ha nem fogjuk vissza fogyasztásunkat – és ez a ruhavásárlásra is vonatkozik –, néhány év múlva szó szerint belefulladhatunk a textilipari „reszlibe”.

Bár a Shein nagyon népszerű világszerte, azért sok probléma is akad vele. Ahogy arról pár napja az Mfor már beszámolt, a fast fashion ipar minden eddiginél jobban dübörög: a piacot tömegével elárasztó olcsó ruhadarabok már egy ideje nem szezonálisan, hanem folyamatosan érkeznek a „gyors divat” fellegvárainak számító multinacionális kiskereskedelmi ruházati láncok üzleteibe. Hogy a fogyasztás új szintre tornázása – amit nagy márkák meglehetősen vehemensen ösztönöznek –, mit jelent a környezetünkre, a mindennapi életünkre és az öltözködési szokásainkra, azzal nemrégiben az Independent is foglalkozott szakértőket megszólaltató írásában.

Ebből egyebek mellett az is kiderül, hogy a 2008-ban alapított, néhány év alatt szédületes iparági karriert befutó kínai divatáru-kiskereskedelmi vállalat, a Shein becslések szerint évente 1,3 millió új modellt gyárt. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy weboldalára naponta körülbelül 2 ezer-10 ezer újdonság kerül fel – és ez nem a darabszámot jelöli, hanem a kínálatba frissen bekerülő termékeket. A szintén textilipari nagyhatalomnak számító spanyol Inditex Group Magyarországon is népszerű márkája, a Zara ennél jóval visszafogottabb: évente „mindössze” 36 ezer új modellel rukkol elő, míg a svéd H&M 25 ezerrel, ami ugyan meg sem közelíti a Shein ruhacunamiját, de még így is döbbenetesen sok piacra kerülő új terméket jelent.