Brutális osztalékot termelt a Fradi stadionja

Az elmúlt évtized stadionépítési kormányzati lázának első "terméke" volt a Fradi stadionja, melyet idővel számos más kisebb-nagyobb létesítmény követett. A többszázmilliárd forintba kerülő létesítmény-fejlesztési/rekonstrukciós programot gyakran övezték kritikák és fogalmazódtak meg ennek nyomán aggódó vélemények, melyek a létesítmények fenntarthatóságára irányultak. Noha hosszan és kimerítően lehetne taglalni, mi és hogyan ment félre a kormányzati stratégiában, miért nehéz fenntarthatóan és rentábilisan üzemeltetni a sportlétesítményeket, most nem is ez, sokkal inkább a hazai - feltehetően - egyetlen ellenpélda kerül górcső alá. Ez pedig a Fradi stadionja, a Groupama Aréna, mely még a koronavírus-járvány legnehezebb időszakában is jelentős profitot tudott termelni.

A stadiont a Sportfive Hungray Kft. - korábbi nevén Lagardere Sport Hungary Kft. - üzemelteti, melynek teljesítményére nemcsak a zöld-fehér klub illetékesei és nem is csak az Orbán-kormány, de a külföldi tulajdonosok is elismerően csettinthetnek. Elég, ha ránéznek a cég 2021-es évére, melynek beszámolóját a napokban töltötték fel az Igazságügyi Minisztérium honlapjára.

Egyre jobb és jobb évei vannak a stadion-üzemeltetőnek

A Sportfive Hungary Kft. 2021-ben a korábbinál 3,7 százalékkal több, 4,15 milliárd forint árbevételt tudott elkönyvelni, melynek zöme belföldi értékesítésből származik. Országhatárainkon kívülről alig több mint 63 millió forintra tett szert, ez is szolgáltatás-exportnak köszönhető. Az értékesítésből származó árbevétel mellett egyéb bevételre is szert tettek, 405 millió forintot könyveltek el. A kiegészítő melléklet szerint ez nem különféle támogatásoknak köszönhető, hanem gyakorlatilag számviteli technikai megoldásoknak. Az egyéb bevétel két fő forrása:

kármérséklés bevételei (189 millió forint)

céltartalék feloldása (119 millió forint).

Jól prosperál a stadion. Fotó: MTI Jól prosperál a stadion. Fotó: MTI

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne részesülnének támogatásokban, amit a kiegészítő mellékletben "felajánlások" néven szerepeltetnek; ilyen jogcímen 84,3 millió forintot kaptak úgy, hogy előző évben egy forint nem érkezett a céghez.

Az emelkedő bevétellel szemben a ráfordítások felemásan alakultak. Az anyagjellegűek kedvezőbben alakultak, a 2020-as 3,5 milliárd után tavaly 3,2 milliárd forintot könyveltek el, ellenben a személyi jellegűek és az egyéb ráfordítások jelentősen növekedtek.

A személyi jellegűek 400 millió forintra emelkedtek a korábbi 301 millióról, aminek a hátterében részben az alkalmazotti létszám jelentős bővítése áll, hiszen 19 fő után tavaly már 29-en dolgoztak a cégnél. A bérköltség segítségével megbecsülhető az cégnél jellemző átlagos bérszínvonal is. Számításaink szerint

tavaly az átlagos havi bruttó bér 943 ezer forint volt a korábbi 1,1 millió után.

Abból, hogy csökkent az átlagos bér, arra lehet következtetni, hogy a létszám bővítése főként az alacsonyabb bérezésű munkakörökben történhetett.

Az egyéb ráfordítások soron is jelentős megugrás volt, 251 millió után tavaly 640 milliót könyveltek el, melynek hátterében szintén technikai lépések állnak. A kiegészítő melléklet részletezése szerint 521,5 millió forint értékben képzett céltartalékot a társaság. Ennek oka azonban már nem derül ki, csupán annyi olvasható benne, hogy "a társaság a sportpálya üzemeltetés során együttműködő partnerével való elszámolások tematikájából és az elszámolásban szereplő időközben módosuló tételekből eredő kockázat alapján képzett céltartalékot". Ebből 16,4 millió forintnyit az üzemeltetésbe átvett eszközök pótlási kötelezettsége okán.

A bevételek és ráfordítások eredőjeként üzemi szinten is továbbra is nyereséges a Sportfive, igaz, ennek nagysága elmarad az előző évinél: 399 millió forint után 248,6 millió szerepel ezen a soron. Ezt némiképp javítja a pénzügyi műveleteken elért nyereség (72 millió forint), ugyanakkor csökkenti a 66 millió forintos adófizetési kötelezettség.

Végeredményben 254,4 millió forint tiszta profit keletkezett a Fradi-stadion üzemeltetőcégénél, ami azonban elmarad az első, koronavírus-járvánnyal és lezárásokkal terhelt év nyereségétől.

Nyolc év működés után úgy döntöttek a tulajdonosok, hogy másodjára is osztalékot vesznek ki a cégből, ám ezúttal egy jelentősebb összeget - mellyel nemcsak a tavalyi évi profitot, de az előző évek "termését" is kiseprik. Mint az ugyanis az alapítói határozatból kiderült,

"az alapító tag úgy határoz, hogy a tulajdonos, Sportfive EMEA részére 740 millió forint összegű osztalék kerül kifizetésre 2022. május 31. napjáig."

Az osztalék nagyságából jól látszik, hogy nemcsak a tavalyi évi nyereséget lapátolják ki a társaságból, hanem a korábbi évek felhalmozott profitját is megcsapolják. A 254,4 milliós profiton felül az eredménytartalékból még 485,6 millió forintot vesznek el az osztalék kifizetése érdekében. Eddig ezen a soron kicsivel több mint egymilliárd forint pihent, tehát gyakorlatilag a feléből osztalék lesz hamarosan.