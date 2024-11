Átalakul a Central Médiacsoport, három új üzletág is indul

A Central Médiacsoport júniusban kezdte meg a közös munkát a Financial Times Strategies-zel, amelynek célja a médiavállalat működésének korszerűsítése. A projekt most befejezett, második fázisa felszámolja az egymástól elszigetelten működő egységeket, elősegítve ezzel a divíziók közötti rugalmasabb és hatékonyabb működést. Magyarország egyik legnagyobb független médiavállalata a szervezetfejlesztési folyamata következő lépéseként átalakítja az eddigi tartalmi divíziók struktúráját és három új üzletágat hoz létre: amelyek a News, a Women and Lifestyle, valamint a New Business — írja a 24.hu. A Centrál Médicsoport többek között a 24.hu-, a Nők Lapja, a Startlap, a Story magazin és a Best kiadója.

Nagy átalakulás van folyamatban a Central Médioacsoportnál

Fotó: Facebook/Central Médiacsoport

Az átalakítás részeként Szigeti Péter lapigazgató távozik a kiadótól, aki még Pető Péter előtt a 24.hu főszerkesztője volt, majd mostanáig lapigazgatóként tevékenykedett.

Az új szervezeti struktúra kialakításával a vállalat célja, hogy a minőségi tartalomgyártás mellett a technológiai fejlesztések és az új üzleti modellek is nagyobb fókuszt kapjanak. Az elkövetkező időszakban a vállalat az új modell részletes megtervezésére összpontosít, előkészítve a 2025 első felére tervezett bevezetést.