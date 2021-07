Egekben az árak, de tovább nőnek a gondok a szállítmányozásban

A tengeri hajózás az idei évben egyik probléma után a másikkal szembesült, ám úgy tűnik immár az áruk továbbításának más módjaiban is komoly fennakadások lehetnek. Mielőtt azonban a legfrissebb nehézségeket taglalnánk érdemes megnézni, milyen hullámvölgyek voltak az elmúlt hónapokban.

A berobbanó termelés gondot okozott

Ahogy az a nyersanyagok egy része esetén is megmutatkozott, a szállítási kapacitások is szűk keresztmetszetet jelentettek az követően, hogy 2020 őszén számos iparvállalat kapcsolt magasabb fokozatba, és próbálta ledolgozni a tavasz, nyár elejei leállások okozta lemaradást. Ahogy ezek a cégek mind több alapanyagot igényeltek, és készterméket szerettek volna továbbítani kiderült, hogy a tengeri szállítási kapacitások végesek, és komoly konténerhiány lett.

Emiatt aztán elszálltak a tengeri szállítmányozási árak, egy év alatt hétszeresére emelkedtek az Európa és Kína közötti díjak, tavaly nyáron átlagosan 1650 dollárba került egy 40 láb méretű tengerikonténer szállítása Sanghajból Rotterdamba, manapság ugyanekkora áru továbbítása 11 196 dollár. A tengeri szállítmányozás díjának extrém emelkedéséhez hozzájárul az is, hogy a konténerek ára a 2020. nyári 3000 dollárról mostanra 20 000 dollár körüli szintre emelkedett.

Kapcsolódó cikk Egy év alatt a hétszeresére ugrott a tengeri szállítmányozás ára És a szállítás mellett most már a konténerek is sokkal drágábbak.

Tetézte a bajokat amikor márciusban a Szuezi-csatornát egy hétig eltorlaszolta az Ever Given konténerszállító hajó. Az eset óriási károkat okozott, hiszen háromszáznál több hajó vesztegelt a Vörös-tengeren. A megnövekedett forgalmat jelzi ugyanakkor, hogy az első félévben a több napos kényszerszünet ellenére is nőtt az áthaladó hajók száma. Idén 9763 hajó haladt át a csatornán január eleje és június vége között, ez 2,3 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest.

Nem csak a Szuezi-csatornánál történt fennakadás volt komoly hatással a tengeri szállítmányozásra, de júniusban több nagy kínai kikötőt részlegesen lezártak az ismét erőre kapó koronavírus-járvány miatt. Kanton (Guangzhou) városban és a szomszédos Sencsenben is nőtt az aktív esetek száma, ami miatt ezekben a településekben szigorúbb szabályok léptek életbe. Ugyanakkor mindkét érintett város hatalmas kikötőket üzemeltet, a kantoni a világ harmadik, a sencseni a világ ötödik legnagyobbja, a helyi lezárások miatt így a tengeri szállítmányozás ismét akadozni kezdett, és a költségek tovább növekedtek.

Munkagépekkel és vontatóhajókkal próbálják kiszabadítani a keresztbe fordult és beszorult Ever Given nevű konténerszállítót a Szuezi-csatornában 2021. március 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Maxar Technologies) Munkagépekkel és vontatóhajókkal próbálják kiszabadítani a keresztbe fordult és beszorult Ever Given nevű konténerszállítót a Szuezi-csatornában 2021. március 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Maxar Technologies)

A kínai történések miatt június elején a legnagyobb tengeri szállítmányozási cégek már azt közölték az ügyfeleikkel, hogy a hajóik késhetnek, sőt, a jelen helyzetben egyes kikötőket egy az egyben ki is hagyhatnak az útjukból. A világ legnagyobb konténergyártója, a Maersk pedig korábban azt jelezte, hogy 14 napos késések várhatók a Yantian kikötőben - ezt most 16 naposra módosították. Egyes hajókat most más kikötőkbe, köztük például hongkongiakba irányítanak, de a Guardiannak nyilatkozó szakértő, Nils Haupt szerint ezzel még nem fogják tudni ledolgozni a késéseket.

Most épp az áradások okoznak fejfájást

Júliusban a változatosság kedvéért most nem a tengereken, vagy a kikötőkben voltak problémák, hanem a heves esőzések okozta áradások jelentenek gondot. A hazai médiában is jelentős visszhangot kapott a Németországban, Belgiumban és Hollandiában milyen árvíz volt, ezek a beszámolók ugyanakkor elsősorban a lakóházakban keletkezett károkat taglalták. Több helyen ugyanakkor megszakadt a vasúti összeköttetés is, ami szintén megakasztja az ellátási láncokat. A legnagyobb európai kikötőkből, legyen szó Rotterdamról, Hamburgról vagy Antwerpenről nem tudják a megszokott ütemben továbbszállítani a beérkezett árukat. A feltorlódó termékek miatt viszont az újabb konténerek behajózása is nehézséget okoz.

Óriási pusztítást végzett Rajna-vidék-Pfalz tartományban a megáradt Ahr folyó. (Fotó: MTI/AP/DPA/Boris Rössler ) Óriási pusztítást végzett Rajna-vidék-Pfalz tartományban a megáradt Ahr folyó. (Fotó: MTI/AP/DPA/Boris Rössler )

A CNBC-nek nyilatkozott egy cégvezető, Tim Huxley, a Mandarin Shipping vezérigazgatója konkrét példát is mondott. A Thyssenkrupp német acélgyártó óriás nem tudott nyersanyaghoz jutni az áradás okozta fennakadások miatt. Ez az ő termelésüket is megakasztja, ami később más iparágakban, például a járműiparban okoz majd csúszást. A hírek szerint július 16-án vis maiort jelentett be a német nagyvállalat, ami mentesíti őket a szerződésszegésből származó kártérítés alól.

De nem csak Európában akadályozza a szállítmányozást a nyári áradás, hanem Kínában is. A világsajtót bejárták azok a képek, amelyen nyakig ér a víz a metróban. Nem véletlen, hogy még a kínai elnök, Hszi Csin-ping a napokban rendkívül súlyosnak nevezte a helyzetet, és az emberélet, valamint a helyi lakosok vagyonának védelmét jelölte meg a katasztrófavédelmi munka elsődleges céljaként, melynek keretében eddig 200 ezer embert kellett kitelepíteni.

A közép-kínai tartományt az ország kenyereskosarának is nevezik, hiszen az egyik legfontosabb búzatermő vidék. Miután Henanban is komoly károkat szenvedett el a vasúti infrastruktúra, a szakértők az várják, hogy emiatt a kínaiak alternatívákat próbálnak majd keresni. Ez pedig, rövid távon ismét csak a tengeri szállítmányozási igényeket fogja növelni, ami a mostani felfele mozgó spirálban a hajós piacon akár tovább áremelést is hozhat.