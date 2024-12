Egészen balhés cégekre csapott le a NAV – milliókért ön is vásárolhat egyet!

Az talán nem újdonság, hogy egyáltalán nem minden cég végzi sikertörténetként, sokszor adótartozások, vagy más jellegű viták miatt felszámolás alá kerülnek, amennyiben pedig a tartozásokat másképp nem tudja behajtani, a NAV elárverezi a lefoglalt részesedéseket. A NAV árverési portálján cikkünk írásakor éppen 16 meghirdetett árverés szerepelt, ezek közül mutatjuk be a legnagyobb értékűeket.

1. Amaxa Zone Kft. – 8,34 millió forint

A 2021-es alapítású cég főtevékenységét tekintve „személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelemmel” foglalkozik. Az Opten céginformációs adatbázisa szerint székhelye egy budapesti XI. kerületi, a Google Streetview képe alapján magánháznak tűnő ingatlanban van, a cégjegyzékben olyan telephely nem tűnik fel, ahol például egy autókereskedés lenne található.

Mindezek ellenére a vállalkozás működésének mindhárom évében tudott mérhető árbevételt produkálni, és mellette minimális profitot felmutatni: a legsikeresebb évnek a 2022-es bizonyult, amikor is 111 milliós árbevétel mellett 2,87 millió forintos profitot termelt. Az Amaxa Zone 2023 márciusában végezte a NAV karmaiban, az adóhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága foglalta le a magánszemély tulajdonos 100 százalékos részesedését.

Az érdeklődők 2025. január 13-tól licitálhatnak a cégre, a legalacsonyabb ajánlható összeg a becsérték fele, azaz 4,17 millió forint.

Többször is végrehajtás alá keveredő cégek is feltűntek a NAV árverésén

Fotó: Depositphotos

2. M.A.Soska-Stahl Kft. – 6 millió forint

Egy 2011-es alapítású építőipari cégről van szó, amely főtevékenysége szerint speciális szaképítési munkákkal foglalkozik, de lehetséges feladatai közt olyan területek is szerepelnek, mint a vasút-, vagy az autópályaépítés.

Az egy magyar, egy külföldi és külföldön élő magánszemély által közösen birtokolt cég egy rendezettnek tűnő sajószögedi magánházba van bejegyezve, érdemi forgalmat pedig legutoljára 2019-ben bonyolított, akkor 55,4 millió forintos árbevétel mellett nagyjából 5 milliós profitot hozott; azóta viszont csak a veszteséget termeli.

A vállalkozásnak az évek folyamán sokszor meggyűlt a baja az adóhivatallal, a céginformációs adatbázisban összesen tíz lezárt végrehajtást számoltunk össze, a most elárverezendő 50 százalékos részesedést pedig 2024 januárjában foglalta le a NAV.

Az érdeklődők ezen cég esetében 2025. január 17-től csaphatnak le az eladó részesedésre, a nyitólicit itt is a becsérték fele, ezúttal 3 millió forint lesz.

3. Pamis Takarító Kft. – 5,4 millió forint

Szebb napokat is megélt ez a 2008-as alapítású, a kezdetekben még Fótra bejegyzett, székhelyét azóta egy II. kerületi budapesti címre változtató takarítócég, amely úgy kerülhet a NAV kalapácsa alá, hogy az Opten szerint már kényszertörlési eljárás alatt áll, ezt 2024 szeptemberének végén rendelték el. Ilyen eljárás alá egyébként akkor kerül egy vállalkozás, hogyha a céget megszűntnek nyilvánítják; vagy a korábban kezdeményezett végelszámolást 3 éven belül nem fejezte be a társaság; vagy ha jogutód nélküli megszűnést előidéző ok következett be és végelszámolásnak nincs helye – a témában például ebben, a V. Nagy Adrienn Ügyvédi Iroda által írott posztban olvashat tovább.

A beszámolót utoljára 2023-ban leadó, ez előtt évekig néhány tízmilliós árbevételt bonyolító, mellette néhány milliós profitot termelő vállalkozás egyedüli tulajdonosa egy másik takarítócég, a Makulátlan Tiszta Terület Kft. Ez a cég 2023 decembere óta szintén végrehajtás alatt áll, tulajdonosai egy olyan magánszemély, aki korábban a Pamis Takarító Kft.-ben is megjelent.

Az árverezendő cégnek többször is meggyűlt a baja az adóhivatallal, összesen hatszor került végrehajtás alá, ebből a 2024 márciusában indított eljárás cikkünk írásakor is tartott. A Pamis Takarító Kft. teljes tulajdonrésze eladó, az érdeklődők 2025. január 13-tól csaphatnak le rá, a nyitólicit itt is a becsérték fele, azaz 2,7 millió forint lesz.