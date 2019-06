Egymilliárdért vettek értékpapírokat Mészáros alapítványai

Nemcsak a Mészáros Lőrinchez köthető cégeknek, de az alapítványoknak is eredményes évük volt 2018-ban. Olyannyira, hogy egy tetemes összeget még befektetésre is fordítottak.

A felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc nemcsak a cégek területén alkot nagyot, de két alapítványt is létrehozott annak érdekében, hogy valamit visszaadhasson a köznek. Ezért 2016-ban először létrehozta 100 millió forintból a nevével fémjelzett Mészáros Alapítványt annak érdekében, hogy támogatást nyújtson a környékbeli településen élő egyetemistáknak, főiskolásoknak, helyi civil szervezeteknek, és támogassák a térség fejlődését. A rákövetkező évben megalapította a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványt is, szintén 100 millió forinttal, hasonló célokra, annyival kiegészítve, hogy fiatal családok részére életkezdési támogatást is nyújtanak.

A napokban nyilvánosságra került mindkét alapítvány beszámolója és közhasznúságú jelentése, mely alapján megállapítható, baráti nagyvállalkozók biztosítják az anyagi hátteret, az évet pedig eredményesen zárhatták olyannyira, hogy mindkét alapítvány tetemes összeget tudott értékpapírba fektetni.

A két alapítvány mérlegében ugyanis az előző évi nulla érték után 494,4-494,4 millió forint értékű értékpapírt szerepeltettek a forgóeszközök között. Vagyis a Mészáros Lőrinc felesége által vezetett alapítványok összesen 988 millió forintnyi értékpapírral rendelkeznek.

Hogy pontosan milyen eszközt vásároltak, illetve tartottak tavaly év végén, arra cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. A számviteli szabályok alapján a forgóeszközök között olyan értékpapírokat szoktak kimutatni, amelyeket forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként, kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében szereztek be. Az értékpapír lehet egy évnél rövidebb, illetve hosszabb lejáratú is, ebben az esetben nem a lejárat hossza a döntő, hanem a vásárlás célja. A jogszabályok alapján több eszköz kerülhet erre a sorra a mérlegben:

részesedés kapcsolt vállalkozásban,

egyéb részesedés,

saját részvények, saját üzletrészek,

forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

Vagyis akár éven belüli lejáratú állampapírba, kötvénybe is fektethettek az alapítványok, főleg, hogy részesedésszerzésre nem találtunk nyilvános információkat.

Állami tendereken jeleskedő nagyágyúk a támogatók között

Mindkét alapítvány több támogatáshoz és ezáltal bevételhez jutott tavaly, mint 2017-ben. A közzétett jelentés szerint a Mészáros Alapítvány volt az, amelyik több pénzt könyvelhetett el, összesen 460 millió forint bevételhez jutott, ami több mint az előző évi duplája és szinte teljes egészében támogatásoknak köszönhető. Ebből nem sokat vittek el a kiadások, hiszen a végén 342 millió forint eredmény maradt a kasszában. A közhasznúsági melléklet szerint az alapítvány céljainak támogatására

124 millió forintot kapott a közbeszerzéseken rendre jól szereplő, Paár Attilához köthető West Hungária Bau Kft.-től,

256 milliót az ÉPKAR Zrt.-től,

80 millió pedig a kevésbé ismert BUILD IT Mérnökiroda Kft.-től.

Utóbbi társaság azzal került be a hírekbe, hogy a másik két támogatóval, a WHB-val és az Épkarral együtt nettó 10,7 milliárd forintért elnyerte a Károlyi-Csekonics palota felújítási munkálatait még 2017 decemberében.

A nyertes konzorcium és az alapítványt támogató kör teljes azonossága alapján joggal fogalmazódhat meg az összefüggés, állami pénzből gyarapodik és gazdálkodik Mészáros alapítványa is. A palota felújítása a Miniszterelnökség részvételével állami forrásból történik, igaz, egyik társaságnak sem ez az egyetlen állami megbízása.

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány az előzőhöz képest némileg gyengébb évet zárt, legalábbis, ami a bevételeket illeti. A korábbi 300 millió forint után 379 milliót könnyvelhettek el, mely szintén teljes egészében támogatásoknak köszönhetően érkezett be. A költségek azonban nagyobbak voltak, így a végén 101 milliós eredmény maradt az alapítványnál. A közhasznúsági melléklet szerint

a West Hungária Bau Kft. ide is juttatott 124 millió forintot,

255 millió forint pedig a FÉSZ Zrt.-től érkezett.

A FÉSZ Zrt. a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.-t takarja, némi keresgélés után gyorsan kiderül, több projekten dolgozik közösen a két társaság. Egyebek mellett Sopron fedett uszodáját is közösen húzzák fel a becsült 5 milliárd forint helyett 10,9 milliárdért.