Egyre nagyobb a nyugtalanság a BKV-nál

Bértárgyalásról egyelőre szó sincs, a vezérigazgató még csak nem is válaszolt az Egységes Közlekedési Szakszervezet egyeztetési kezdeményezésére, s „természetesen” a 15 százalékos emelési követelésre sem. Az EKSZ mielőbbi tájékoztatást vár – írják a közleményben.

Nagy a bizonytalanság a BKV-nál dolgozók körében, nem tudják ugyanis, hogyan fogja befolyásolni a munkájukat és főleg a jövő évi bérüket a főváros élén lezajlott vezetőváltás. Aggódnak a kampányban többször előkerült ingyenes utazás miatt is, mert úgy vélik, bármilyen szűk kört is érint majd, bevételkieséssel fog járni. Márpedig az itt dolgozók évek óta azt hallják a tulajdonostól – és persze a cégvezetéstől is –, hogy a társaság veszteséges, ezért nem lehetnek vérmes béremelési remények sem.

A munkavállalók szerint már egy kisebb bevételkiesés a mostaninál is rosszabb bérkövetelési pozícióba taszíthatja őket – írta közleményben a cégnél működő Egységes Közlekedési Szakszervezet. Az EKSZ elnöke, Naszályi Gábor úgy véli, a vezérigazgatónak illene tájékoztatnia a munkavállalókat a helyzetről, és ha más egyelőre nem is történhet, legalább az érdekképviseletek meghallgatásával megkezdeni a béremelési tárgyalásokat.

Jó lenne, ha a közgyűlés megalakulását követően az elsők között kerülne napirendre a BKV helyzete, és a béremelés lehetséges mértéke. Bizonytalanságban dolgozni a lehető legrosszabb érzés, ám a közlekedésben ennél is több: egyenesen kockázatos – mondta az elnök. A szakszervezet a dolgozók nevében is várja, hogy a közlekedést érintő politikai ígéretekről kiderüljön, pontosan mit is jelentenek ezek a gyakorlatban.

Naszályi azt is reméli, hogy mielőbb megalakul és érdemben fog működni a szakszervezetek bevonásával tervezett érdekegyeztető fórum a fővárosban, amit Karácsony Gergely a kampányban ígért, és amit az érdekvédők régóta szorgalmaznak.