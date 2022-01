Egyre több munkája van a futároknak

A szakember azonban rámutatott, a futárszolgáltatás piacáról készült önálló elemzés hiányában inkább a jellemző folyamatokról lehet beszélni, a szövetség tagjaitól a szakmai szervezethez beérkezett adatok alapján például az látszik, hogy a futárszolgáltató cégek árbevételi átlaga 36 százalékkal növekedett 2020-ban, ami összhangban van az e-kereskedelmi piac 45 százalék körüli növekedésével.

A 2021-re vonatkozó adatok a szövetséghez tartozó cégektől még nem érkeztek be, de minden bizonnyal ezek is bővülést mutatnak majd, hiszen az e-kereskedelem bővülését mintegy 20 százalékosra becsülik a szakértők - jegyezte meg Bíró Koppány Ajtony. A főtitkár kifejtette: az e-kereskedelem logisztikai szolgáltatási piacát egyértelműen a nagy szolgáltatók és a logisztikai integrátorok uralják. A magyar piacon jelen van több nagy nemzetközi futárszolgálati szolgáltató, úgymint a GLS, a DPD, a Trans-O-Flex, a Raben Trans, a nagy logisztikai integrátorok - a DHL, a UPS, a TNT - is aktivak az e-kereskedelmi területen. Jelentős szolgáltató még a Magyar Posta, illetve a Sprinter, és főleg Budapesten számos helyi kis futárszolgálat is működik - sorolta.

Kapcsolódó cikk Valódi sikertörténet az e-kereskedelem térnyerése

Bíró Koppány Ajtony szerint a hazai futárpiac dinamikus bővülése a kis szolgáltatóknak is kellő fejlődési lehetőséget biztosít; folyamatos az új belépők megjelenése a piacon, miközben egyes régebbi szereplők elhagyni kényszerülnek azt. A Transport Intelligence (TI) és az Upply elemzőinek előrejelzése szerint - amelyet az árufuvarozási és logisztikai portál, a Transinfo ismertetett korábban - a járvány sújtotta 2020-as év után, amikor a futár- és expressz küldemények globális piacán robbanásszerű növekedés következett be, a következő években ez a növekedés lassul, de továbbra is, éves szinten, 7 százalék körül marad. A csomagok és futárküldemények globális piaca 2020-ban 13 százalékkal nőtt, a belföldi küldemények, és a nemzetközi küldemények piaca egyenként 13,2 és 12,5 százalékkal bővült.

A növekedés vezetője Észak-Amerika volt, amikor a piac több, mint 15 százalékkal nőtt 2019-hez képest. A TI és az Upply elemzői azt jósolják, hogy a világ expressz- és futárküldeményei piacának értéke 2025-ben több mint 62 százalékkal lesz nagyobb, mint 2019-ben.