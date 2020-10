Éles kanyart vesz az Arval, az autózáson túl belép az alternatív mobilitás piacára is

Az utóbbi években megjelenő új közlekedési szokások és mobilitási igények felforgatták a szolgáltatók portfólióját. A fogyasztói piacon megjelentek a különböző autómegosztók, de már közösségi kerékpárok, robogók és rollerek is színesítik a városi mobilitást a hagyományos autós- és tömegközlekedési módok mellett. A változásra már az üzleti életben is nyitottak: nem csak céges autót várnak a flottakezelők ügyfelei, hanem komplex megoldást keresnek a leghatékonyabb közlekedéshez, melyek cégen belüli juttatásként minden alkalmazottnak fontosak. Erre hazánkban elsőként az Arval Magyarország reagált: a tartós bérleti szolgáltatását hamarosan e-biciklikkel és e-rollerekkel bővíti a vállalati ügyfeleik számára.

Az elmúlt 30 évben a BNP Paribas támogatásával az Arval piacvezető, mobilitási szakértő vállalattá vált a teljeskörű gépjármű tartós bérleti szolgáltatók között. Nemzetközi felmérésük azt igazolta, hogy az utóbbi években megváltoztak az ügyfelek elvárásai a közlekedéssel, a mobilitással és a környezetvédelemmel kapcsolatban. Egyre nagyobb a kereslet új járművek kipróbálására – gondoljunk arra, hányan közlekedtek rollerrel 5 évvel ezelőtt és most –, de a fenntarthatóság sem opció, hanem elvárás már a felhasználók részéről, hiszen saját bőrükön tapasztalják a megváltozott környezeti hatásokat. A globális gazdaság is jelentős fordulatot vett: nagyobb hangsúlyt kapnak az együttműködések. Egy cégnek már nem kell egyedül küzdenie: egy üzleti célkitűzés vagy nonprofit tevékenység mozgatórugója is a partnerségben rejlik.

Ezekre a piaci kihívásokra és változásokra reagál az Arval, a piacvezető gépjármű tartósbérleti szolgáltató új, ötéves stratégiája, az Arval Beyond, mely 2020–2025 között határozza meg a fő irányokat az összes tagországban. Ilyen a 360°-os mobilitás is, melynek köszönhetően több országban már egyéni igényekhez szabva közlekedhetnek ügyfeleik: Svájcban komplex vasúti és közúti megoldást igényelhetnek, míg máshol a kerékpárbérlést építették portfóliójukba. Céljuk továbbra is az, hogy az iparágban mintaként szolgáljanak a mobilitás területén.

„Bár a magyar piac máshol tart, mint a nyugat-európai, már most is sok hazai ügyfél keresi az innovatívabb, zöldebb megoldásokat a flottájuk összeállításakor. Legfőbb feladatunknak azt tartjuk, hogy a nemzetközi vonalak mentén formáljuk, edukáljuk és bevezessük a hazai cégeket a fenntartható és hatékony mobilitás világába”

– mondta Gwenael Cevaer, az Arval Magyarország ügyvezető igazgatója.

Bár a gépjárművek továbbra is központi helyet kapnak a cég életében, és 2025 végére a jelenleg nagyjából 1,3 millió gépjárműből álló flottájukat 2 milliósra szeretnék bővíteni, a mikromobilitási törekvéseik már több országban elindultak. A hazai leányvállalat Magyarországon elsőként tervezi a tartós bérleti szolgáltatások bevezetését költséghatékony e-bicikli és e-roller bérlés keretei között, azonban nem csak az eszközöket szeretnék rendelkezésre bocsátani, de töltési lehetőséget is biztosítanának majd a tudatos ügyfeleknek. Az egyeztetések utolsó körei zajlanak a parnercégekkel, így már nem kell sokat várni, hogy céges szinten is bérletbe vehetők legyenek ezek az új eszközök az Arvalnál.

Az Arval a „Good for you, good for all” mottójával nemzetközi szinten a környezettudatos működésre szeretné felhívni a figyelmet: autós szolgáltatásaik terén is az elektromos és alternatív meghajtású járművek felé nyit a vállalat. 2025 végére nemzetközi szinten 500.000 elektromos autó bérbeadását tűzték ki célul mindamellett, hogy 2020-hoz képest 30%-kal szeretnék csökkenteni a CO2 kibocsátásukat. Miközben egyes észak-európai leányvállalatoknál az e-autók részaránya megközelíti a 40%-ot, az elmúlt évben már az hazai ügyfelek által rendelt járművek között is 50 százalékkal nőtt a tisztán elektromos autók száma. Gwenael Cevaer kiemelte, hogy a tartós bérletben használt céges autók mellé hamarosan dedikált töltési megoldások járnak majd.

A vállalat életében az Arval Beyonddal új időszámítás kezdődött. Ezt ünnepelve az Arval Magyarország stratégiai megállapodást kötött testvérvállalatukkal, a Magyar Cetelem Bankkal is – ennek keretében kedvező finanszírozási megoldások bevezetésén dolgoznak, ezzel megkönnyítve a bérelt autókat használó magánszemélyeknek a cégautó megvásárlását. Ez határozott lépés az Arvaltól abba az irányba, hogy a hagyományosan üzleti csatornákon működő autóértékesítést megnyissák a végfelhasználók felé. Ezen a téren még további fejlesztések és új lépések várhatók 2021-ben, viszont a most létrejött személyi kölcsön konstrukció már idén ősszel elérhetővé válik.

„Az Arval Beyond stratégia mentén az Arval Magyarország a fenntartható mobilitás és mikromobilitás irányába halad tovább: az elektromos és hibrid autókat az egyik kulcs termékünkké fejlesztenénk, és a továbbiakban minden együttműködésünk, termékünk és szolgáltatásunk során is ezt az elköteleződést tartjuk szem előtt.”

– foglalta össze a stratégia fő hazai célkitűzését Gwenael Cevaer.