Eltűntek a meccsek a fogadási oldalakról, az állam lemondhat a nagy osztalékról

A koronavírus számos kellemetlen következményeinek egyike, hogy a sporteseményeket is be kellett tiltani szerte a világban. A top labdarúgó bajnokságok sorra hozták meg azt a döntést, hogy a járvány terjedésének megakadályozása érdekében leállítják a szezont. Előbb a zárt kapus rendezéssel próbálkoztak, de miután már a játékosok közül is többen megbetegedtek, úgy döntöttek, hogy átmenetileg véget vetnek az idei küzdelmeknek.

A nemzeti bajnokságokéhoz hasonló sorsra jutottak az európai kupasorozatok: mind a Bajnokok Ligája, mind az Európa Liga soron következő mérkőzéseit elhalasztották - és elég valószínű, hogy ezzel nem lett megoldva a probléma, mert jelen tudásunk szerint hetek múlva még fokozottabb lehet a járványveszély, vagyis felelőtlenség lenne újraindítani a bajnokságokat, kupákat. Ma már azt sem lehet kizárni, hogy elmarad a labdarúgó Európa-bajnokság is.

Ez hatalmas anyagi érvágás a kluboknak, de azoknak is, akik ebből a szórakoztató iparágból élnek meg. Mint a fogadóirodák, amelyek a bevételeik meghatározó részét a futballmérkőzésekre tett fogadásokból szerzik.

Elég megnézni a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett Tippmixpro oldalát: eltűntek az igazán népszerű mérkőzések a kínálatból. Ilyen siralmas látványt nyújtott például péntek este a fogadási oldal meccskínálata:

A Tippmixpro kínálata A Tippmixpro kínálata

A bal oldali menüsávban a német, olasz, angol, spanyol ligák meccseit lehet legyűjteni, ehhez képest tegnap este a magyar mellett az orosz és a török bajnokságokat kínálta fel az oldal, és , de szombatra is hasonlóan szegényes a felhozatal.

Ez a kínálat márpedig nem fogja lázba hozni a fogadókat, akik szeretnek olyan meccsekre fogadni, amelyeknek legalább nagyjából ismerik a résztvevőit. Nagy kérdés tehát a közeljövőt illetően, hogy a fogadók hogyan reagálnak erre a helyzetre, mert ha nagyobb számban elfordulnak a tippmixtől, azt meg fogja érezni a Szerencsejáték Zrt.

A cégnek ugyanis a legfontosabb bevételi forrása a meccsfogadás. A legutolsó elérhető, 2018-as évről szóló beszámolójuk szerint 229,39 milliárd forint volt a nettó árbevétel csak ebből a fogadási fajtából (a lottózókban feladott papír alapú szelvényekkel és az interneten megtett tétekkel együtt), ami a számsorsjátékok (például lottók) és fogadások együttes, 378,43 milliárdos árbevételének a 60,6 százaléka. Eközben az ötös lottóból 44 milliárd forintot szedett be a vállalat.

Eddig a cég ügye lenne csak, hogy a koronavírus miatt mekkora bevételtől esik el, de a Szerencsejáték Zrt. az egyik legnagyobb osztalékfizető is egyben a részben vagy egészben állami tulajdonban lévő cégek sorában. A költségvetésbe 2018-ban például 13 milliárd forintot tettek be; ennél többet, 22,6 milliárd forintot csak a MOL tudott fizetni az államnak.

Ez a 13 milliárd forint több mint a negyede, közel 27,5 százaléka volt az abban az évben a költségvetésbe befolyt teljes, 47,33 milliárdos osztalékbevételnek. Látszik tehát, hogy a tippmix iránti érdeklődés megváltozása alapjaiban írhatja át a társaság idei üzleti terveit, és korántsem biztos, hogy a fogadók - ha tartósnak mutatkozik a meccshiány - más szerencsejátékokhoz, például a számsorsolásokhoz fordulnak, kiélendő a játékszenvedélyüket.