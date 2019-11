Bővült az Erste hitelezése az első háromnegyedévben

Nem igaz, hogy túlfűtött a lakossági hitelezés Magyarországon – jelentette ki Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója az utóbbi időben többször is megjelent vélekedést. A magyarországi lakossági hitelállomány például a GDP-hez mérten 2019 végére az Erste becslése szerint 15-16 százalék lesz, amivel csak Romániát előzzük meg, ezzel szemben Csehországban 30, Szlovákiában 40 százalékos ráta várható. Figyelembe kell venni, hogy 2017 végéig a lakossági hitelállomány csökkent, csak a tavaly év elejétől kezdett növekedni.

Ami az Erste lakossági hitelállományát illeti, annak nem teljesítő része majdnem 800 milliárd forintot ért el szeptember végén. Ez 16 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, míg az új kihelyezések értéke éves szinten 47 százalékkal bővült. Alapvetően a babaváró hitelek megjelenése járult hozzá ahhoz, hogy a nem jelzálogfedezetű kölcsönök állománya 62 százalékkal haladta meg az idei harmadik negyedév végén a tavalyihoz viszonyítva. Az Erste az év végéig 70 milliárdnyi babaváró hitelt helyezhet ki.

A babaváró hitellel kapcsolatos szabály nem ír elő semmilyen korlátozást, az Ersténél nagy százalékban lakáscélú a felhasználás, emellett sokan vásároltak tartós fogyasztási cikket – közölte kérdésre Harmati László, a bank vezérigazgató-helyettese.

Annak következtében, hogy az Erste lakossági hiteleinek állománya 21, míg a betéteké 10 százalékkal nőtt, a bank hitel-betét aránya egy év alatt 69-ről 75-re nőtt, miközben az Erste-csoport 85-90 százalék, ezt szeretnék elérni a magyar leánybanknál is.

Majdnem 3 ezer milliárd a kezelt ügyfélvagyon, ebből közel 2 ezer a befektetési állomány, miközben a betétek is nőnek. A 13 százalék körüli éves gyarapodásban segített a Magyar Állampapír Plusz, valamint az is, hogy a harmadik negyedév végére a befektetési alapokból is megállt a kiáramlás.

Az Erste teljesítő vállalati hitelállománya 726 milliárd forintot ért el szeptember végén, ez 27 százalékkal magasab az egy évvel korábbinál. Ez 7,7 százalékos piaci részesedés, hasonló magas értékre utoljára 2012-ben volt példa – hívta fel a figyelmet Szabados Richard vezérigazgató-helyettes. Az év végére 790 milliárd volt a cél, amivel az ötödik-hatodik helyen állnak a piaci részesedésben.

A bank adózás előtti eredménye 11,2 százalékkal, közel 47 milliárd forintra nőtt az első kilenc hónapban. A pénzintézet tovább javította a hatékonyságát, a költség/bevétel aránya 48,4 százalékra csökkent, szemben a bankrendszer 2019 első felének 66 százalékos rátájával.