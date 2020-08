Ez is ritka: elvettek egy üzletet Mészáros Lőrincéktől

A Hungarikumba 2018 tavaszán szállt be Mészáros Lőrinc, övé lett a kft. 50 százalékos tulajdonrésze. A másik 50 százalék a Keszthelyi Holding Zrt.-é, amelyet névadója, Keszthelyi Erik biztosítási alkusz birtokol.

A polgármester-váltás idején Józsefvárosnak egyebek mellett a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-vel is volt érvényben lévő szerződése.

Budapest VIII. kerülete tavaly októberben került ellenzéki irányítás alá, miután az önkormányzati választásokat Pikó András nyerte meg, aki a Momentum felkérésére indult és a DK, az MSZP, a PM, az LMP és a Szolidaritás Mozgalom támogatását is élvezte.

