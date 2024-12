Új vezető a Ferling pr-ügynökségnél

A magyar kormány fellépésére válhatott meg az RTL egyik vezetőjétől - erről tanúskodik egy most előkerült beszélgetés.

Az új vezérigazgató még 1997-ben, a Ferlingnél kezdte pályafutását. Kiemelt projekteket irányított egyebek mellett az EON, a TIGÁZ, a DDC, a Trans-Sped megbízásaiban. A 2010-es években az ügynökség budapesti irodájáért is felelt, és már 2024-ben ügyvezetőnek választották.

Januártól Zubán Zoltán veszi át az alapítótól a hosszú évek óta kiegyensúlyozottan teljesítő pr-ügynökség vezetését, az átszervezett Digital üzletág pedig Korpa Krisztián IT Architect irányítása alá kerül.

