Fogyókúrás élelmiszert és fegyvereket hirdet Orbán Áron, a miniszterelnök öccse

Több szálon is szorosan kötődik a Multi Shoot nevű fegyverkereskedő céghez Orbán Áron, a miniszterelnök 14 évvel fiatalabb öccse. A cég körül több kormányközeli üzletember is felbukkan és vállalkozásfejlesztésre uniós pénzt nyert. Ezzel párhuzamosan a miniszterelnök öccse nem csak igazgatósági tag Schobert Norbert cégében, hanem egy cégén keresztül Horvátországban működtet Update üzletet – tárta fel a Direkt36 az Orbán-család üzleteiről szóló cikksorozatának legújabb részében, amely a Telexen olvasható.

Közösségi oldalán Orbán Áron, a miniszterelnök 14 évvel fiatalabb öccse rendszeresen reklámoz egy dunakeszi fegyverboltot, a Global Arms Hungaryt. A Direkt36 kutatásai szerint az üzlet mögött álló cég, a Multi Shoot Kft. – bár papíron Orbán nem tagja vagy tisztviselője – több szálon is szorosan kötődik hozzá. A cég készülő lőterét részben saját kezűleg építi, valamint a vállalkozás több fióktelepe is az ő földjén van.

A Direkt36 cikke szerint a Multi Shootnak több állami kötődése van. Tavaly pályázaton nyert 9 millió forint uniós forrást vállalkozásfejlesztésre, illetve tulajdonrésze van egy biztonsági cégben, amely az elmúlt években több nagy értékű állami közbeszerzést is elnyert. Emellett az alapító-tulajdonosa, Tűzkő Nándor nőgyógyász több állami tulajdonú meddőségi centrum felügyelőbizottságának is tagja.

A Global Arms Hungary egy ideje Norbi Update szénhidrátcsökkentett élelmiszereket is árul. Schobert Norbert termékeivel Orbán Áron személye köti össze a fegyverkereskedő céget. Orbán idén tavasszal lett igazgatósági tagja a szénhidrátcsökkentett, fogyást segítő élelmiszerek piacát megcélzó Norbi Update Lowcarb Zrt.-nek, de nem ez az egyetlen kapcsolata a céghez: horvát cége, a Circles of Angels and Devils d.o.o. működteti ugyanis az Update Nivo nevű horvátországi Update-boltot Csáktornyán. Schobert Norbert cégének már Orbán csatlakozása előtt is voltak kötődései kormányközeli körökhöz, például már közel 8 éve igazgatósági tagja Ómolnár Miklós, a kormánypárti Mediaworks médiacég egyik vezetője is.

Schobert pár hónapja épp az Ómolnár által főszerkesztett Ripostnak nyilatkozott arról, mennyire helyesli a kormány reakcióját az ukrajnai háborúra.

Orbán Áronnak korábban volt olyan céges érdekeltsége, amely részt vett állami nagyprojektekben. Sokáig tulajdonosa volt ugyanis a korábban Nehéz Kő kft. néven, jelenleg pedig FuvarozNak Kft.-ként működő, milliárdos árbevételű cégnek, amely állami beruházásokhoz kapcsolódó projektekben is részt vett – tárta fel korábban a Direkt36 az Orbán-családról szóló cikksorozatában.

Címlapképünk illusztráció - fotó: Depositphotos