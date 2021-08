Frissen alapított cégnek szervez ki közfeladatokat az ITM

A K-Monitor számolt be arról, hogy közfeladatok ellátására több mint 1 milliárd forintot adtak a nem sokkal azelőtt alapított, ismeretlen Makronóm NKft.-nek. A portál kiderítette, hogy a tárca a gazdaságstratégiai, szakpolitikai közfeladatait "szervezte ki" a frissen létrehozott nonprofit magáncégnek.

Mint írják, jelenleg még nem világos, hogy egy Századvéghez hasonló, a kormánykommunikáció kiszolgálása mellett valódi szakmai munkát is végezni képes, erre kapacitásokkal rendelkező agytröszt formálódik-e, vagy egy Antall József Tudásközpont-szerű, az esetleges szakmai munka mellett kifizetőhelyként működő szervezetbe folyik közpénz.

Az 1 milliárd 80 millió forintos támogatás 2020 decemberében érkezett meg a Makronóm Nkft.-hez, nem sokkal az után, hogy a szervezet megalakult 2020 őszén. A cég Kerekes György teljes tulajdonában áll.

A cikk mint megjegyzi: Kerekes György 2012-2013-ban a Századvég Gazdaságkutató üzletfejlesztési vezetője volt, majd 2015-ig a vitatott működésű, később beszántott Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. vezérigazgatója lett, ahonnan a Quaestor-üggyel egyidőben távozott.

A hivatalos céginformációs oldalon egyelőre nem érhetőek el a Makronóm cégiratai, közte a 2020-as beszámoló, a Bisnode oldalán az látható, hogy a céget 3 millió forint jegyzett tőkével hozták létre, jelenleg 14 munkatársa van, júniusban pedig egy NAV-végrehajtás is folyamatban volt ellene, amit azóta megszüntettek.

A portál több kérdéssel is megkereste Kerekes Györgyöt. Egyebek mellett arról érdeklődtek, mi az oka, hogy a cég már néhány héttel a megalapítása után közszolgáltatási szerződést kötött az ITM-mel, majd alig több, mint egy hónap múlva nagy összegű támogatást kapott?

„A Makronóm Nonprofit Kft. megalapítására 2020. október 6-án került sor, azzal a céllal, hogy egy nemzetgazdasági és gazdaságstratégiai szempontokat is figyelembe vevő közgazdasági szemlélet kialakítására (nevezzük patrióta gazdaságpolitikának) tegyünk lépéseket, elsősorban tudományos és kutatómunka révén, valamint az oktatás területén. A célokat az Alapító Okirat preambuluma rögzíti is. Ezen célok megvalósítása érdekében előzetes tárgyalások folytak piaci szereplőkkel és az Innováció és Technológiai Minisztériummal, melyek alapján a Minisztérium közszolgáltatási szerződéses feladatokat ajánlott fel a fenti célok érdekében létrehozásra kerülő szervezet (Makronóm Nkft.) számára, és ezt követően a cég támogatási kérelme is pozitív elbírálásban részesült a vonatkozó jogszabályi és közigazgatási szabályoknak megfelelő eljárás keretében” – válaszolta Kerekes György.