Gazdát cserél az Euronews 88 százaléka - magyar vonatkozása is van a sztorinak

Az Euronews közleményt adott ki arról, hogy egy kötelező érvényű ajánlat értelmében az Alpac Capital portugál befektetési cég megvásárolja az Euronews részvényeinek 88 százalékát, amelyek a Sawiris luxemburgi székhelyű Media Globe Networks (MNG) holding tulajdonában vannak – tette közzé a Reuters. Az Euronews vezérigazgatója, Michael Peters szerint az üzletet 2022 első negyedévének végéig nyélbe ütik.

Naguib Sawiris. Fotó: Reuters Naguib Sawiris. Fotó: Reuters

Az Euronews részvényeinek fennmaradó 12 százaléka közszolgálati műsorszolgáltatókból és helyi hatóságokból álló konzorcium kezében marad, mint a France Televisions, az olasz RAI és az Abu Dhabi Media Investment Company (ADMIC).

Ez a tulajdoni arány azonban változhat, mivel az Euronews a tőkéjének növelését tervezi új források bevonása érdekében – mondta Peters, aki lemond a vezérigazgatói posztjáról, ám továbbra is az igazgatóság elnöke marad.

Az Euronews korábban állami tulajdonú európai csatornák konzorciumának tulajdonában volt, mielőtt a Sawiris 2015-ben átvette az irányítást. Tavaly a Comcast NBC News eladta a műsorszolgáltató 25 százalékos részesedését a Sawirisnek.

Peters szerint az Euronews hirdetési eladásai tavaly 40 százalékkal zuhantak 2020-ban a Covid miatt, s a műsorszolgáltató 2020-ban 16 millió eurós veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. A lyoni székhelyű vállalat 2021-ben 13-14 millió eurós negatív eredményt prognosztizál, 62 millió eurós bevétel mellett. Peters szerint a veszteség 2022-ben még kisebb, körülbelül 8 millió euró lehet, főként a franchise-szerződésekből és partnerségekből származó új bevételeknek köszönhetően.

Magyar szál

Nemcsak azért van magyar vonatkozása az Euronews tulajdonosváltásának, mert a csatorna Magyarországon is sugároz, magyar stábbal, magyar nyelven. Hanem az East West European Venture Capital Fund miatt is, amely 2017 novemberében kezdte meg működését. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkori bejelentése szerint a 20 millió eurósra tervezett alap zártkörű és piaci szabályok szerint működő tőkealapként Magyarországon és Portugáliában fog befektetni, és új korszakot nyit a két ország gazdasági kapcsolataiban. A kockázati tőkealap befektetői – többek között – az állami tulajdonú Eximbank, az OTP Bank és a Mol is megtalálható volt.

A Covid veszteségbe vitte a hírcsatornát. Fotó: Euronews A Covid veszteségbe vitte a hírcsatornát. Fotó: Euronews

Az alapkezelői feladatokat az Alpac Capital látja el, amely a mostani bejelentés szerint az Euronews 88 százalékának a tulajdonosa lesz. Az Alpac a portugál értékpapír-felügyelet által bejegyzett és szabályozott társaság, és Budapesten és Lisszabonban működtet irodát, s 2017. novemberi tervei szerint 2025-ig olyan növekedési potenciállal rendelkező magyar és portugál kis- és közepes vállalkozásokba fektet be, amelyek az üzleti és a kormányzati szektor digitális átalakítását segítik megoldásaikkal, fejlesztéseikkel. Ebbe a sorba illeszkedhet tehát az Euronews-biznisz. Hogy annak milyen hatása lesz a magyar adásra, annak stábjára – változik-e például a hangvétel – azt még korai megmondani.