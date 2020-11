Gyakran előforduló pszichotikus betegségek

Ebben az esetben a pszichotikus zavarral küzdő beteg tüneteit a vele szoros kapcsolatban élő személy, vagy akár az egész család is elkezdi produkálni. Így tehát mindketten pszichotikus zavar tüneteit mutatják, de csupán egyikük szenved pszichózisban.

Paranoid pszichózis esetén a személy emlékezete, figyelme és pszichomotoros sebessége teljesen normális, gondolkodásában azonban a valósággal nem azonos képzetek alakulnak ki, amelyek akár a valóságban meg is történhettek volna, de nem történtek meg, csupán a beteg észleli így. Éppen emiatt a személy nem képes belátni, hogy beteg, és képzelgései csupán téveszmék.

Amennyiben az Ön környezetében, családjában is észlel hasonló tünetekkel rendelkező személyt, ne tétovázzon, mindenképp keressen egy szakembert , aki segíthet a probléma megszüntetésében.

Egyéb tünet is utalhat még pszichotikus állapotra, mint például a teljesen gátolatlan viselkedés vagy a gyakran szétesett állapot, viszont egyértelmű tünetnek a hallucináció tekinthető. Sokan úgy gondolják, hogy a személy a betegséggel együtt agresszívvá válik, viszont ez valójában ritkán fordul elő.

A pszichotikus állapot kialakulására hatással lehetnek egyéb külső tényezők, egy agysérülés, agyi betegség, de a genetika és pszichoaktív szerek fogyasztása is befolyásolhatja kialakulását.

A pszichotikus állapot során a személy olyan állapotba kerül, hogy nem képes észlelni a valóságot és a körülötte lévő világot. Erről az állapotról számos tévhit kering, cikkünkben most ezeket fogjuk eloszlatni, illetve bemutatjuk a pszichotikus zavarok különböző változatait is.

