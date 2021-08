Hamarosan újraindul a járvánnyal sújtott ágazatok bértámogatása?

A jelek szerint ismét elérhetővé válik az ágazati bértámogatás, amellyel a Covid miatt nehéz helyzetbe került cégeket segítik a munkaerő megtartásában. A járvány miatt indított program május végén zárult, ám egy friss kormányhatározat azt sejteti, hogy hamarosan újabb keret nyílik meg a vállalkozások előtt.

A tegnapi Magyar Közlönyben egyebek mellett a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormányhatározatot is módosították.

Ennek részeként egy új sort emeltek be a támogatandó célok közé "Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére" címmel.

A felhívás keretösszegét 84 milliárd forintban állapították meg, a meghirdetésének tervezett idejeként pedig 2021 augusztusát (tehát a mostani hónapot) jelölték meg a kormányhatározatban.

A keretösszeg egyébként szinte fillérre megegyezik azzal az összeggel, amennyit az előző, május végén zárult ütemben fordítottak ágazati bértámogatásra.

A támogatás igénylőjeként pedig az Innovációs és Technológiai Minisztériumot tüntetik fel a jogszabályban.

Ezek alapján gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen egy utólagos elszámolás elkönyveléséről van szó, az Európai Szociális Alap igénybe vételével.

Ugyanakkor a program meghirdetésének idén augusztusi céldátuma azt sugallja, hogy a kormány újabb pénzügyi csomagot bocsát a járvány által megtépázott ágazatokban működő cégek rendelkezésére.

Az ágazati bértámogatással korábban a szolgáltatószektort célozták, ahol a vendéglátáson van a fő hangsúly. A munkabér 50 százalékát vállalta át az állam, havi bruttó 251 100 forintig. A munkaadónak ezért vállalnia kellett, hogy megadott határidőig nem szünteti meg a munkaviszonyt.

A bértámogatásnak egyébként volt egy ága, amely a kutatás-fejlesztésre volt specializálva, s amely rajta volt tavaly a GINOP támogatási listáján, s ahol ezt lezártként ("megtörtént 2020-ban" megjegyzéssel) tartják nyilván. Szintén megtalálni ezen a listán a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön konstrukciót, amit május végén a kormányzati illetékesek egy olyan eszközként emlegettek, amelyik az ágazati bértámogatás kifutása után is a gazdasági nehézségekkel küzdő cégek rendelkezésére áll.

(Az említetten túl még egy területtel bővül a GINOP-lista a határozat értelmében: 3 milliárd forintos keretösszeggel a természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztésére írnak ki felhívást idén szeptemberben.)

