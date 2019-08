Hidegháború jöhet a hazai IT-fronton

Információink szerint kódolva volt a rendszerben, hogy a Microsoft Magyarország nem hosszabbít szerződést a T-Systems-szel, ez a nemzetközi gyakorlatnak teljesen megfelelő döntés volt. Míg egyik informátorunk úgy látja, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy hamarosan a 4iG lesz a tulajdonos, addig egy másik, informatikai fronton otthonosan mozgó forrásunk úgy gondolja, hogy egyértelműen emiatt született a döntés. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kormányzat vajon milyen válaszlépéssel készülhet a döntés miatt.

Nyugtalan hónapokat él a hazai informatikai piac, kikerülhetetlennek tűnő, NER-közeli fevásárlási ajánlatok, korrupciós botrányok, hagyományos együttműködések megszakítása dúsította az üzleti életet ebben az időszakban.

Minden mindennel összefügg? Minden mindennel összefügg?

A jelenlegi kurzussal barátságot ápoló 4iG a Telekom-világból hasít ki egy szeletet a T-Systems részlegeinek felvásárlásával, a Microsoft itteni érdekeltsége gyanús árpolitikájával keltette fel a figyelmet az anyacégnél, közben megszakították az üzleti kooperációt a T-Systems-szel, mindezek tetejébe pedig a legújabb hírek szerint a magyar kormány minden eddiginél elszántabban fordulna a nyílt forráskódú szoftverek használata felé, ami a Microsoft piacát érintené rosszul.

Ezek elszigetelt jelenségek, vagy minden mindennel összefüggésben áll? A Privátbankár.hu megpróbálta felfejteni a szálakat, és azt találták, hogy bizony ezek összeérnek.

A hazai informatikai rendszerintegráció egyik legnagyobb hala, a T-Systems hamarosan a 4iG tulajdonába kerül. Ugyan csak a nagyvállalati üzletág kerül át a tőzsdei céghez, de a Microsoft üzletpolitikája az, hogy nem szerződnek olyan céggel, amelynek tulajdonosa, vezető tisztségviselője - banki szakkifejezéssel szólva - PEP (politically exposed person). Ez a nemzetközi üzleti nyelvben azt jelenti, hogy a cég irányítói magas kockázati tényezőként szerepelnek, potenciális megvesztegetés vagy korrupciós ügyekben való részvételben. Egyik forrásunk úgy látja, hogy a Microsoft azért is dönthetett a T-Systems-szel való szerződés felmondása mellett, mert az amerikai anyatulajdonú cég bármikor támadhatóvá válna, ha egy-egy közbeszerzésnél visszaélés gyanúja merül fel.

Egy másik forrásunk szerint viszont a Microsoft pontosan tudta, már az amerikai hatóságok által kiszabott bírságok előtt is, hogy a T-Systems és partnerhálózata egymásnak tovább értékesíti a szoftverlicence-ket, amivel felverik az állami hivatalok felé az árakat. Informátorunk szerint azonban a magyarországi Microsoft nagyvonalúan szemet hunyt a lánckereskedelem felett. A gyakorlat akkor kapott léket, amikor a romániai, hasonlójellegű korrupciós vizsgálati cunami elérte a magyar vállalatot is, és az amerikaiak számára nyilvánvalóvá vált, hogy idehaza is így mennek az állami értékesítések.

Nem nézhették tétlenül

Ekkor az amerikai központból tisztogatásba kezdtek. Nagyjából két évvel ezelőtt a Microsoft szerződést bontott a partnercégei többségével, és menesztette, szinte a teljes magyarországi felsővezetést. Akkor a kormányzat erre informálisan úgy reagált, hogy egy határozatban elrendelte, hogy az open source, vagyis a nyílt forrású szoftverek felé kellene fordulniuk a magyar állami szerveknek, és a Microsoft termékeit ezekre az eszközökre kellene lecserélni. Szakértők szerint ez gyakorlatilag képtelenség, mert az ingyenes irodai szoftverek finoman fogalmazva sem felhasználóbarát eszközök. Mostanra az állami rendszer 20 százalékát ezekre kellett volna lecserélni a Microsoft termékek helyett.

Ez azonban akadozik, és igazából az amerikai szoftvergyártó kvázi monopolhelyzete miatt nem is igazán kivitelezhető. "A magyar kormány körülbelül annyit tehet, hogy 3 helyett csak 5 évente cseréli majd le a szoftvereket, ami nem is biztos, hogy olyan nagy baj" - mondta egyik forrásunk a helyzetet jellemezve. A helyzetet közelebbről látó informátorunk szerint egyfajta hidegháború alakulhat ki a Microsoft és a kormány között. Ez az irodai szoftvervásárlások teljes leállásával járhat egy ideig. Ez a helyzet pár év múlva enyhülhet.

Az viszont már sokkal kellemetlenebb, hogy a T-Systems augusztus 31-től nemcsak Microsoft szoftvereket nem értékesíthet, de ezek használatával nem vehet részt állami fejlesztési projektekben sem. Ennek a feloldása úgy lehetséges, hogy a T-Systems egy vagy több informatikai alvállalkozóval végezteti majd az állami, rendszerfejlesztési munkákat. Forrásunk szerint ez vélhetően a Microsoft compliance, vagyis megfelelőségi szabályzatával sem fog ütközni, magyarán a szoftveróriásnál is belenyugodnak ebbe.

Az Év Partneréből lett kegyvesztett cég

Egyik forrásunk megjegyezte, igencsak pikáns, hogy míg júniusban, egy amerikai konferencián az Év Partnere díjjal tüntette ki az amerikai Microsoft a T-Systems-szet, addig augusztus végén a magyarországi cég már nem hosszabbítja meg a szerződését. Egy 10 éves együttműködést rúgtak fel. Információink szerint pedig már akkor is tudni lehetett, hogy a 4iG megveszi a T-Systems-szet, ez az amerikai vezetés számára nem lehetett meglepetés.

A Jászai Gellért többségi tulajdonában álló 4iG egyébként közölte, hogy a magyarországi Microsoft döntése ellenére, nem áll el felvásárlási szándékától, és év végéig megveszi a T-Systems-szet. A 4iG közlése szerint a "szoftverproblémát" a Magyar Telekommal partnerségben oldják majd meg.

(A Microsoft-botrány újabb fordulata, hogy az atv.hu információja szerint a Fővárosi Főügyészség közigazgatási jogi osztálya egy levélben arra kérte az Esterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatóját, hogy legkésőbb augusztus 26-ig küldje meg a Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére megkötött közbeszerzési szerződéseket, és azok előkészítő iratanyagát is a Fővárosi Főügyészségnek. Ezt megelőzően a napi.hu információja szerint az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet j(SEC) jelentéséből az is kiderült, hogy a kifogásolt beszerzési ügyben érintett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Rendőr-Főkapitányság is.)