Ismerős cégek kaptak újabb tízmilliókat a Puskás Aréna gondozására

A két szerződés közül a kisebb értékűt az egyedüliként pályázó, solymári Garden Group Kft. nyerte el – a kiírás szerint a 180 millió forintos keretösszegből 21,455 millió forintot hívott le az ajánlatkérő Nemzeti Sportközpontok erre a beszerzésre. A céginformációs adatbázis szerint főtevékenységként zöldterület-kezeléssel foglalkozó Garden Group Kft. igen sikeres, évek óta több mint 1,5 milliárd forint árbevétel mellett a 2020-as üzleti évben 200 milliós adózott eredményt könyvelt el.

A cég már 2021-ben is elnyerte ugyanezeket a feladatokat, az akkori szerződés értéke a mostanihoz képest azonban jóval nagyobb értékű volt, nettó 180 millió forintos keretösszegről volt szó.

Milyen feladatokat látnak el?

A dokumentumban megjelentek szerint a Garden Group feladata elsősorban a Puskás Aréna füvének karbantartása, hiszen a teendők közt szerepel a fűnyírás, az öntözés, a gyepszellőztetés, a tápoldatozás és a boronálás is, valamint a növényvédelem biztosítása is. A pálya gyepét emellett a nyári hőterheléstől is védeni kell, és folyamatos felügyeletet is igényel, az így tapasztaltak alapján pedig a nyertes cégnek előre gondolkodva, preventíven is meg kell terveznie a védelmet.

A füves pálya minőségének megőrzése azonban nem az egyetlen feladat, hiszen a lejátszandó meccsekre történő felkészülésben is lesz dolga a munkát megnyerő cégnek, ugyanis a pálya szabályzatok szerint felvonalazása mellett olyan eszközök kihelyezése is az ő feladatuk, mint a kapuk, vagy a szögletzászlók. Emellett a kiírás szerint a bemelegítő zónák kijelölése, kispad ülések, és a pálya egyéb, a játékvezetést lehetővé tevő technikai feltételek előkészítése is az elvállalt feladatok közt szerepel.

Ha vége a meccsnek…

Munka a lejátszott mérkőzések után is marad, hiszen a cégre vár a gyep megtisztítása, a tartozékok eltávolítása, valamint annak felmérése is, hogy mennyire károsodott a felület, és ennek helyreállítása is.

Egyéb rendezvények

Az ajánlatkérő Nemzeti Sportközpontok egyéb rendezvények esetében a pálya védelmére 9732 m2 nehéz teherbírásra (színpad építésre, kamion forgalomra is alkalmas) és 1082 m2 közepes teherbírású gyep védelemhez szükséges eszközt biztosít a nyertes cégnek, ugyanakkor ennek építése, bontása és tárolása már a Garden Group-ra hárul.

Tovább őrizheti a Valton-Sec a Puskás Arénát

Szintén megjelent a Puskás Aréna épületéhez és rendezvényeihez kapcsolódó vagyon és biztonság védelmi feladatainak és rendezvénybiztosítási feladatok ellátásáról szóló kiírás, amelynek keretében a nyertes ajánlattevő Valton-Sec Zrt. őrzés- védelmi, riasztási feladatokat, portaszolgálatot és recepciós feladatokat is ellát, valamint a kamerarendszert is kezeli. Ez azonban nem minden, hiszen a járőrszolgálat, a gépjárműforgalom irányítása, valamint a biztonsági terv és jelentések készítése is a feladatok közt szerepel. A kiírás szerint a létesítmény „alap üzemelési” őrzési feladataihoz egy napra tervezett egyidejű maximális létszám elvárás 12 fő.

A közbeszerzés keretösszege 1,8 milliárd forint, amelyből az ajánlatkérő Nemzeti Sportközpontok 77 500 óra őrzés és rendezvénybiztosítás munka lehívására vállal kötelezettséget. A dokumentum szerint a keretösszegből most 52,327 millió forint került lehívásra.

Megszenvedte a Valton-Sec a járvány évét

