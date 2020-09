Két hét alatt 218 millióval drágult meg az okosparkolási rendszer, melyet Rogán Antal ismerőse épít ki

Az eredetileg tervezetthez képest már több mint két és félszeresébe fog kerülni az okosparkolási infrastruktúra kiépítése Budapest ötödik kerületében, derül ki az EU-s közbeszerzési értesítőben nemrégiben megjelent hirdetményekből.

Az augusztus 12-i bejegyzés szerint ugyanis a projekt összköltsége a kivitelező által eredetileg elvállalt 140 millió 220 ezer forintról 331 millió 410 ezer forintra ugrott, majd ez az összeg tornázta fel magát az augusztus 25-én élesített újabb hirdetmény szerint 358 millió 410 ezerre.

Az infrastruktúra kiépítése tehát két héten belül 218 millió 190 ezer forinttal drágult meg.

A projekten a Smart Lynx Kft. dolgozik, mely Rogán Antal régi ismerőse, Tábori Tamás cége.

Fotó: MTI / Mohai Balázs Fotó: MTI / Mohai Balázs

Maga az okosparkolás a szabad helyet keresve cirkáló autósok életét könnyítené meg, úgy, hogy a szenzorokkal felszerelt belvárosi parkolóhelyek valós időben továbbítanák a telítettségükről szóló információkat egy szerverre, mely egy ingyenes alkalmazáson keresztül továbblőné azokat a sofőrök okostelefonjára. De az app nem csak irányt mutatna a legközelebbi szabad parkolóhelyhez, hanem egyből fizetni is lehetne vele a placcért, így megszűnne a "ki volt itt előbb" vita is.

A megvalósításához a Smart Lynxnek összesen 1700 ötödik kerületi parkolóhelyre kell szenzort telepítenie, további 500 parkolóhely-okosítás opciójával. Utcai kijelzőket is fel kell szerelni 6 helyszínen, további 2 helyszín opciójával, illetve a forgalomszámlálást is meg kell oldani 9 helyszínen, és opciósan további hármon. A szenzorok üzemeltetése is a csomag része, ezt 5 évig kell ellátni az alap 1700 és az opciós plusz 500 esetében is. Az utcai kijelzők és a forgalomszámlálás esetében is 5 éves üzemeltetés még az alapcsomag része, az opciós bővítések esetében viszont az üzemeltetést 2 vagy 5 éves időtartamban határozták meg, tehát előfordulhat, hogy velük már csak rövidebb ideig kell foglalkozni. Külön tétel még a telepítendő rendszerben a "parkolóhelyre be- és kilépést számláló szenzoros okos parkolás szolgáltatás nyújtása" egy helyszínen 2 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan, illetve ugyanez, csak kamerás rendszerben megoldva. Utóbbinál 3 vagy 5 év lenne az üzemeltetés. És a mobilapplikációt is a Smart Lynxnek kell lefejlesztenie és üzemeltetnie.

Sokadik nekifutás

A projekt a több hullámban érkező dráguláson túl egy alkalommal komoly bővítésen is átesett. Első nekifutásra még 129,7 millió forint értékben vállalta el a munkát a Smart Lynx tavaly májusban - meghívásos rendszerben, egyedül indultak a tenderen. Ez a verzió viszont még csak 1050 parkolóhely okosításáról szólt, további 450 okosításnyi opcióval, ám minden opció lehívása esetén a közel 130 milliós összeg 180 milliósra hízott volna - becsülte meg a munka elnyerésekor a Népszava kérdésére Tábori Tamás cégtulaj.

Idén márciusban aztán az ajánlatkérő Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet bővítette a pakkot, akkor híztak a kondíciók a fentebb ismertetett 1700 + 500 parkolóhelyes verzióra. Ennek az összköltségét becsülték 166 millióra - a frissített kiírású versenyen is a Smart Lynx győzött, bár ezúttal már riválisa is akadt, egy szlovék cég képében. Táboriék a becsültnél olcsóbb, 140 millió 220 ezer forintos ajánlattal lettek ismét befutók. És akkor most tartunk ott, hogy végül mégiscsak a becsültnél jóval drágábban dolgozhatnak a parkolóhelyeken.

Ismerős, de semmi köze hozzá

Tábori Tamás Rogán Antal régi ismerőse, az Index közel húsz éve írta meg róla, hogy pályája kezdetén a Széchenyi Szakkollégium diákbizottsági titkári posztján követte Rogánt, majd nem főállású alkalmazottként dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági kabinetjénél. Tábori annál az IT Com Kft.-nél is dolgozott, ami még 2001-ben 8,2 millió dolláros megbízást kapott a nyugdíjfolyósító nyilvántartási rendszerének kifejlesztésére. Rogán akkor a Népszabadságnak megerősítette, hogy ismeri Táborit, de a nyugdíjfolyósítós közbeszerzésről azt mondta, hogy nem is tudott róla, és Tábori tenderes sikerének szerinte semmi köze az ismeretségükhöz.

A Népszava tavaly újabb adalékra bukkant a Rogán-ismeretséghez: Tábori felesége, Táboriné Ruttkay Réka 2012-ben az V. kerületi polgármesteri titkárság osztályvezetője volt, éppen a fideszes vezető polgármestersége idején.