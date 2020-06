Kétszámjegyű bővülés a Keler Csoportnál

A Keler Csoport másik tagvállalata, a Keler KSZF teljes bevétele 1,91 milliárd forint volt, ez pedig amellett, hogy 2018-hoz képest 22 százalékos emelkedésnek felel meg, a 2019-re kitűzött célt 6 százalékkal múlja felül. A Keler Csoport a stratégiájának megfelelően a jövőben is a magyarországi piacon meglévő partnereinek kiszolgálása mellett keresi a lehetőségeket a nemzetközi piacokon terjeszkedésre.



A korábbi évekhez hasonlóan emelkedést, a bevételeket tekintve két számjegyű növekedést ért el a 2019-es évben a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő Keler Csoport, amelynek egyik tagvállalata a magyarországi tőkepiac egyetlen értéktárát fenntartó Keler Zrt., a másik pedig a garancia- és klíringszolgáltatásokat biztosító Keler KSZF Zrt..



Tervek felett

A nemzeti értéktárként működő Keler Zrt. (Keler ) összes bevétele 2019-ben 6,643 milliárd forint volt, ez az előző évhez képest 13,8 százalékos növekedésnek felel meg, a társaság bevételi tervét pedig 8,2 százalékkal haladja meg. „A kedvező gazdasági környezetben hosszú idő után a Keler megemelte az állományi alapú díjbevételeit. Erre egyrészt a jogszabályoknak való megfelelés, másrészt az infrastrukturális fejlesztések és a személyi, valamint informatikai kiadások emelkedése miatt volt szükség. A díjemelés mellett az állományok és tranzakciószámok organikus növekedésének köszönhetően a Keler a tervezettnél majdnem 300 millió forinttal nagyobb bevételt ért el” - ismertette a múlt év legfontosabb eredményeit Marosi Bence, a KELER vezérigazgatója.

A Keler bevételeinek legnagyobb része, 74 százaléka az előző éveknek megfelelően az értékpapírforgalmi szolgáltatásból származott. Marosi Bence kiemelte: „Ezen a területen a tervezettnél 214 millió forinttal nagyobb bevételt ért el a cég. Emellett a vártnál 40 millió forinttal nagyobb bevétel származott a kibocsátói szolgáltatásból, a letétkezelésből pedig a tervezettnél 50 millió forinttal nagyobb bevételt ért el a társaság.”A cégcsoport másik tagvállalata, a garanciaszolgáltatásokat nyújtó és klíringházi szolgáltatásokat biztosító Keler KSZF Zrt. (Keler KSZF) szintén növekedéssel zárta a 2019-es évet és a kitűzött célokhoz képest nagyobb bevételt realizált. A Keler KSZF teljes bevétele 1,91 milliárd forintot tett ki, ami 22 százalékos emelkedésnek felel meg éves összevetésben, a tervezettet pedig 6 százalékkal múlja felül. A KSZF fő tevékenységéből származó bevétele 1,713 milliárd forint volt 2019-ben, ez a tervhez képest közel 5 százalékkal magasabb összeget jelent, az egy évvel korábbi szintet pedig 25 százalékkal haladja meg. Az egyéb bevételek 196,9 millió forintot tettek ki a múlt évben, ez pedig a tervezetett 23 százalékkal múlja felül, egyúttal 0,9 százalékos növekedést jelent a 2018-ban elért összeghez képest.Kecskésné Pavlics Babett, a Keler KSZF vezérigazgatója elmondta: „Történelmi évet zárt a társaság, a szolgáltatásokból származó bevétel ugyanis rekordszintre nőtt.” A Keler KSZF fennállása óta elért legmagasabb bevétel részben annak köszönhető, hogy a kedvező gazdasági környezetet kihasználva a társaság még 2018 decemberében 50 százalékkal megemelte a legkockázatosabb és egyben legtőkeigényesebb klíringpiacnak számító energiapiaci díjait, igaz, ezeket tavaly augusztusban 20 százalékkal mérsékelte. „Mivel az ügyfelek döntő többségét a tőkeköltségekhez igazított új díjak ellenére is sikerült megtartani, az energiapiac 700 millió forinttal díjbevételi rekordot döntött” – fogalmazott Kecskésné Pavlics Babett.

A Keler Csoport mindkét tagvállalatának célja az idén is az, hogy a középtávú stratégiában kitűzött célokat minél előbb elérje, vagyis az értéktári és klíringszolgáltatások területén a régióban meghatározó szerepe legyen.A 2020-as évben a koronavírus-járványhoz kötődő negatív gazdasági hatások és bizonytalanság kihívást jelent a KELER-nek és a Keler KSZF-nek egyaránt. Azonban a két tagvállalat eddig sikeresen nézett szembe a nehézségekkel, és továbbra is elkötelezetten megtesz mindent, hogy hatékonyan biztosítsa a meglévő magyarországi és nemzetközi partnerek számára a szolgáltatásokat, emellett a cégcsoport továbbra is keresi a lehetőségeket a nemzetközi terjeszkedésre.