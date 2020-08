Kibővíti együttműködését a TransferWise és a Mastercard

A TransferWise jelenleg az Európai gazdasági Térség (EGT) területén, az Egyesült Államokban, Szingapúrban, Ausztráliában és Új-Zélandon bocsát ki Mastercard kártyákat, ezekhez az országokhoz pedig még idén Japán is csatlakozik majd. A két cég mostani bejelentése pedig azt jelenti, hogy a világ szinte minden országában megnyílik az út a TransferWise előtt.

