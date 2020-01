Kiszállt az egyik kínai alapító a Postával közös csomagkézbesítő cégből

A cégközlönyben megjelent tájékoztatás szerint az European Chinese Supply Chain Zrt. az alaptőkéjét 3 millió euróról 1,9 millióra szállítja le, hogy egyrészt rendezze a veszteségét, másrészt a Ningbo Talents Ltd. kivonja a tőkéjét és kilépjen a tulajdonosok közül.

Az European Chinese Supply Chain Zrt. 2018 júniusában jött létre, 3 millió eurós alaptőkéjét hárman dobták össze: a Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt. és a kínai ZTO International Ltd. a 35-35, az ugyancsak kínai Ningbo Talents Information Technology Co. Ltd. pedig a 30 százalékát.

A cég megalapításáról még a 2017 novemberében Budapesten megrendezett kínai–kelet-közép-európai csúcstalálkozó üzleti fórumán állapodtak meg a felek, írásban. Mint azt követően az MTI-vel közölték, „a közös vállalattal lehetőség nyílik arra, hogy a Kínából érkező küldemények gyorsabban érjenek célba Európában és Magyarországon, a tervek szerint az első küldemények a közös cégen keresztül 2018 első negyedévének végén érkeznek Magyarországra”.

Ám 2018 végéig a 3 millió eurós alaptőke több mint kétharmada, 2 millió 62,5 ezer euró még nem volt befizetve – derül ki az Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétett tavalyelőtti beszámolóból, az azonban nem, hogy a tulajdonosok közül ki mennyivel tartozott. A 2019-es évről pedig csak ez év május 31-éig kötelesek a társaságok publikálni az előző évi üzleti jelentésüket. Így viszont nem lehet tudni, vajon a Ningbo Talents Ltd. azért lépett-e ki alig másfél évvel a beszállása után a cégből, mert nem fizette be az alaptőke rá eső részét. Ráadásul az "csak" 1,05 millió euró, márpedig ennek csaknem a duplája hiányzott 2018 végén.

A cégközlönyben megjelent tájékoztatás szerint ugyanakkor az European Chinese Supply Chain 1,1 millió eurós tőkeleszállítását nemcsak a Ningbo kiszállása idézte elő, hanem az is, hogy a cég veszteséges volt. Hogy milyen mértékben, az a hivatalos tájékoztatásban nem szerepel. Így csak általánosságban mondható el, hogy egy társaság akkor kényszerül vesztesége miatti tőkeleszállításra, ha a negatív eredménye akkora, hogy annak következtében a saját tőkéje a jegyzett tőkéje alá esik, méghozzá jelentős mértékben.

Lapunk megkérdezte a Postát, hogy mekkora az a veszteség, amelyet ily módon rendezni kell, azt mi idézte elő, de erre nem kaptunk választ. Mint ahogy arra sem, miért száll ki a kínai cég. Csupán annyit közöltek, hogy a „kínai részvényes kiválása nem érinti a társaság és közvetve a Magyar Posta stratégiai célját. Továbbra is meghatározó szereplővé kíván válni a kínai eredetű e-kereskedelmi küldemények disztribúciójában Közép-Kelet-Európában egy elosztóközponti szerepkör betöltésével”.

A cégalapításról szóló megállapodás aláírásakor az Index akkori cikke szerint a Magyarországra érkező levélküldemények valamivel több mint egyharmada indult útnak a világ legnépesebb országából. A Magyar Posta a belföldi futárpiac vezető szereplője, míg a vegyes vállalatban a mostani tőkeszállítást követően is tulajdonosként bennmaradt ZTO Express a küldeményvolumen alapján a 2., az árbevételt tekintve viszont a legnagyobb volt hazájában. A most távozott Ningbo Talents logisztikai technológiával foglalkozik, főként monitoring rendszerek hardvereit és szoftvereit fejleszti, intelligens nyomkövető termékeket tervez, gyárt és értékesít.